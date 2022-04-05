В братской могиле под Киевом нашли тело украинского футболиста и его семьи

Тело 25-летнего футболиста вместе с матерью обнаружили в братской могиле, а отца - в колодце. В общей сложности в братской могиле обнаружили трупы около тридцати замученных граждан Украины.

Его мама Ольга Сухенко была старостой села Мотыжин, а отец Игорь Сухенко - сопрезидентом местного футбольного клуба "Колос" и занимался воспитанием юных футболистов.

С начала войны семья Сухенко была категорически против эвакуации. Отмечается, что они до последнего оставалась в оккупированном селе и помогали односельчанам, в том числе лекарствам и продуктам.

23 марта оккупанты похитили Ольгу и Игоря Сухенко, а вскоре вернулись и за Александром. С того момента никто не знал, что происходит с семьёй главы села и где они находятся. Об этом в Instagram рассказала девушка футболиста Дарья Беленицына.

В своем посте от 25 марта Дарья Беленицына рассказывает, что Александр разговариал с российскими военными и они показались ему "человечными". Они пообещали ему, что "никого не будут трогать".

Судя по постам девушки футболиста в соцсети, она эвакуировалась в Винницкую область в начале второй недели марта, а Александр вместе с родителями остался в селе.

"Я не знаю как об этом написать. Саши и родителей больше нет. Мне не хватит слов и сил чтобы описать то, что чувствую я и вся наша семья. Это преступление. Во всех смыслах. Все, кто причастен, предстанет перед судом. Вы причинили боль которую не унять, не простить. Я сделаю для этого все возможное. Мой Саша, мой Герой. Ты не оставил своих родителей. Вы вечно будете в моём сердце. В наших сердцах. Герои не умирают", - написала Дарья.

Александр Сухенко, который выступал на позиции нападающего, успел поиграть во Второй лиге за "Чайку" из Петропавловской Борщаговки. Во Второй лиге Александр сыграл 21 матч и забил 3 гола. Также Сухенко играл за футбольные клубы "Сокол" (Михайловка) и "Кудровку" (Ирпень).