Ср, 6.04.2022
То, что мы видели в последние недели, это то, что Россия намного хуже, чем ИГ, в том, что касается зверств и массовых убийств. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины

Пальмы, яхты и дни рождения. Как прошла неделя звёзд спорта?

Давненько мы не заглядывали в Instagram к известным спортсменам. Пришло время наверстать упущенное и посмотреть, чем занимались звёзды спорта в последние семь дней.

Польский боец смешанных боевых искусств Йоанна Енджейчик греется на солнышке на острове Аруба посреди Карибского моря

В конце марта Луна Хендрикс стала первой бельгийской одиночницей, взявшей медаль на чемпионате мира по фигурному катанию (серебро), а сейчас она наслаждается заслуженным отдыхом

Одна из самых красивых спортсменок Казахстана пловчиха Эльмира Айгалиева отпраздновала 30-летие

Криштиану Роналду с семьёй на травке

Нидерландская конькобежка Ютта Лердам на фоне пальмы

Гимнастка Ангелина Мельникова сделала несколько селфи в автомобиле

Латвийская саночница Элиза Тирума во Флориде

Роберт Левандовски с супругой и пёсиком

А это пёсик теннисистки Анастасии Потаповой. Или это тот же, что и на предыдущем фото?

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова в море цветов и воздушных шариков

Пловчиха Юлия Ефимова отпраздновала 30-летие на Гавайях

Боец Пейдж Ванзант и прекрасный вид на облака

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