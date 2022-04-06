Пальмы, яхты и дни рождения. Как прошла неделя звёзд спорта?

Польский боец смешанных боевых искусств Йоанна Енджейчик греется на солнышке на острове Аруба посреди Карибского моря

В конце марта Луна Хендрикс стала первой бельгийской одиночницей, взявшей медаль на чемпионате мира по фигурному катанию (серебро), а сейчас она наслаждается заслуженным отдыхом

Одна из самых красивых спортсменок Казахстана пловчиха Эльмира Айгалиева отпраздновала 30-летие

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А это пёсик теннисистки Анастасии Потаповой. Или это тот же, что и на предыдущем фото?

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