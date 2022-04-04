Латвия и Эстония пока не могут полностью отказаться от газа из РФ. Что для этого нужно?

По словам министра госуправления Эстонии Яака Ааба, Эстония уже к осени могла бы отказаться от российского газа, но для этого необходим СПГ-терминал, причем желательно в качестве совместного проекта с Финляндией и Латвией. Однако, как отметил министр, если северные соседи не против, то у южных свои планы. Рассчитывать же на Литву не приходится, поскольку она будет обеспечивать в первую очередь себя и Польшу.

"Я очень надеюсь, что вне зависимости от того, насколько будут готовы сотрудничать с нами Латвия и Финляндия, Эстония сама сможет позаботиться об этом. Предварительное решение по терминалу Министерство экономики и коммуникаций должно представить к четвергу", - подчеркнул Ааб.

Напомним, что Литва первой в Евросоюзе объявила, что полностью отказалась от российского газа. Председатель правления оператора системы природного газа Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс же сообщил, что с начала апреля в страны Балтии - Эстонию, Латвию и Литву - не поступает природный газ из России. Газ доставляют два поставщика - Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище. Прекращение подачи газа на участке Изборск - Инчукалнс является, однако, временным и плановым. Для проведения работ по возобновлению газопровода прокачка по участку, на котором находится газоизмерительная станция Лухамаа, полностью прекращена с 1 по 7 апреля.