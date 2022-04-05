Еще хуже, чем в Буче: украинский прокурор о ситуации в Бородянке

Венедиктова рассказала, что сейчас о Киевской области можно говорить подробнее, потому что в воскресенье украинские войска получили к ней доступ.

"На самом деле по человеческим жертвам наихудшая ситуация в Бородянке. Я думаю, что мы будем еще отдельно говорить о Бородянке. Там есть о чем говорить", - сказала Венедиктова.

Поселок Бородянка находится в 20 км северо-западнее Бучи и Ирпеня, до войны там проживало около 15 000 человек.

Как сообщалось, после отхода российских войск из города Буча на подступах к Киеву вскрылась ужасающая картина с останками сотен убитых мирных жителей.