Видео ⟩ В центре Риги пьяный водитель создал аварию, сбил афишную тумбу и размахивал кулаками

В воскресенье вечером некий безрассудный водитель на черном Range Rover грубо нарушил правила дорожного движения, сметя со своего пути легкий Peugeot на одном из перекрестков улицы Валдемара.

Была испорчена инфраструктура улицы, потому что черная машина въехала на тротуар, уничтожила бетонную афишную тумбу и остановилась только после того, как врезалась в дерево. На асфальте позади Range Rover не было видно следов торможения.

Degpunktā сообщает, что на месте аварии сразу после несчастного случая был хаос, его виновником, главным образом, был пьяный водитель и его спутница. Уверенно прохаживаясь вокруг Range Rover, агрессивно настроенный мужчина пытался напасть на всех, кто попадался ему под руки. Сотрудники патрульной полиции и полиции самоуправления, которые пришли на место происшествия первыми, вынуждены были успокаивать агрессора.

Мужчина со своей спутницей в агрессивной форме пытался физически повлиять на людей, оставшихся на месте аварии, чтобы дать полицейским важные показания. Водитель угрожал свидетелям проблемами и тем, что отомстит. Позже мужчина был помещен в служебную машину и согласился сотрудничать.

"Сразу же было сообщено, что мужчина находится под воздействием алкогольных напитков. Было решено провести экспертизу на месте. Водитель согласился на все и не был агрессивен, но не мог объяснить, почему употреблял алкоголь. Водитель находился в состоянии опьянения до 1,5 промилле. Угроза была очень большой, потому что на тротуарах было достаточно людей. Движение было очень загружено", - отмечают в полиции.

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