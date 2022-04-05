Видео ⟩ В центре Риги пьяный водитель вызвал аварию, сбил афишную тумбу и размахивал кулаками

В воскресенье вечером некий безрассудный водитель на черном Range Rover грубо нарушил правила дорожного движения, сметя со своего пути легкий Peugeot на одном из перекрестков улицы Валдемара.

Была повреждена инфраструктура улицы, потому что черная машина въехала на тротуар, уничтожила бетонную афишную тумбу и остановилась только после того, как врезалась в дерево. На асфальте позади Range Rover не было видно следов торможения.

Degpunktā сообщает, что на месте аварии сразу после произошедшего возник хаос, его виновником главным образом был пьяный водитель и его спутница. Уверенно прохаживаясь вокруг Range Rover, агрессивно настроенный мужчина пытался напасть на всех, кто попадался ему под руки. Сотрудники патрульной полиции и полиции самоуправления, которые прибыли на место происшествия первыми, вынуждены были успокаивать агрессора.

Мужчина со своей спутницей в агрессивной форме пытался физически повлиять на людей, оставшихся на месте аварии, чтобы дать полицейским важные показания. Водитель угрожал свидетелям проблемами и тем, что отомстит. Позже мужчина был помещен в служебную машину и согласился сотрудничать.

"Сразу же стало известно, что он находится под воздействием алкоголя. Было принято решение провести экспертизу на месте. Водитель со всем согласился и не был агрессивен, но не смог объяснить, почему он употребил алкоголь. Водитель находился в состоянии опьянения до 1,5 промилле. Опасность могла быть очень высокой, так как на тротуарах было достаточно людей. Движение также было очень интенсивным", - сказали в полиции.

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