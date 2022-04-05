Британская разведка: Путин изначально планировал массовые убийства гражданских

Мур выразил такое мнение в твите, отвечая на призыв министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвать к ответственности тех, кто виновен в совершенных российскими войсками зверствах в Буче, Ирпене и других местах Украины.

We knew Putin’s invasion plans included summary executions by his military and intelligence services. The reports of execution-style killings of civilians emerging from liberated areas are horrifying and chilling. https://t.co/Yea1Lhsqe6 — Richard Moore (@ChiefMI6) April 3, 2022

Мы знаем, что планы вторжения Путина включали массовые убийства, совершаемые армией и разведкой", - сказал Мур, добавив, что сообщения об убийствах гражданских граждан ужасают.

Эксперт по обороне и безопасности Джек Ватлинг сообщил службе "Би-би-си", что массовые убийства гражданских, как и в Буче, могут быть распространенным явлением на оккупированных российскими войсками территориях Украины.

"Это не одиночное зверство. Это способ, как Россия воюет против партизан", - указал эксперт, добавив, что цель этих зверств отомстить местным жителям за сопротивление.

"Я думаю, что это будет широко распространено. Они также действовали в Афганистане. Он также делали в Чечне и во время Второй мировой войны. Это доктрина войны против партизан, которая подразумевает коллективное наказание", - указал эксперт.