Вт, 5.04.2022
Зверство. Именно так российские войска ведут войну против партизан Джек Уотлинг
Джек Уотлинг

Британская разведка: Путин изначально планировал массовые убийства гражданских

Руководитель внешней разведки MI6 Великобритании Ричард Мур считает, что планы президента России Владимира Путина уже изначально ввели массовые убийства гражданских жителей.

Мур выразил такое мнение в твите, отвечая на призыв министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвать к ответственности тех, кто виновен в совершенных российскими войсками зверствах в Буче, Ирпене и других местах Украины.

Мы знаем, что планы вторжения Путина включали массовые убийства, совершаемые армией и разведкой", - сказал Мур, добавив, что сообщения об убийствах гражданских граждан ужасают.

Эксперт по обороне и безопасности Джек Ватлинг сообщил службе "Би-би-си", что массовые убийства гражданских, как и в Буче, могут быть распространенным явлением на оккупированных российскими войсками территориях Украины.

"Это не одиночное зверство. Это способ, как Россия воюет против партизан", - указал эксперт, добавив, что цель этих зверств отомстить местным жителям за сопротивление.

"Я думаю, что это будет широко распространено. Они также действовали в Афганистане. Он также делали в Чечне и во время Второй мировой войны. Это доктрина войны против партизан, которая подразумевает коллективное наказание", - указал эксперт.

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