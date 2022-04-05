Вт, 5.04.2022
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украинская беженка об агрессии в Латвии

МВД: украинских беженцев будут расселять по самоуправлениям

Украинские беженцы в Латвии ФОТО: LETA

Министерство внутренних дел (МВД) завершило работу над проектом поправок к закону о распределении украинских военных беженцев по самоуправлениям, и сегодня он будет рассмотрен в правительстве, сказала в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр внутренних дел Мария Голубева.

Поправки будут внесены в закон о поддержке гражданского населения Украины.

В соответствии с поправками в дальнейшем украинские беженцы, которые хотят получить в Латвии временную защиту, будут направляться в те самоуправления, где есть соответствующие возможности размещения. Такое распределение беженцев будет "более или менее пропорционально численности населения самоуправлений", сказала министр.

Голубева отметила, что никто в Латвии не может заставить беженцев ехать в определенный регион, однако, если они захотят воспользоваться оплаченным размещением, других вариантов не будет - возможности размещения будут предлагаться там, где они есть.

Как сообщалось, 11 906 украинским беженцам выданы временные виды на жительство с правом на трудоустройство в Латвии. Комиссии гражданской обороны разместили в самоуправлениях Латвии 7267 человек. В Риге размещены 1479 беженцев, в Юрмале - 684, в Вентспилсе и Вентспилсском крае - 521.

Рига и самоуправления столичного региона ранее сообщили, что возможности размещения беженцев почти исчерпаны.

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