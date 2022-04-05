МВД: украинских беженцев будут расселять по самоуправлениям

Поправки будут внесены в закон о поддержке гражданского населения Украины.

В соответствии с поправками в дальнейшем украинские беженцы, которые хотят получить в Латвии временную защиту, будут направляться в те самоуправления, где есть соответствующие возможности размещения. Такое распределение беженцев будет "более или менее пропорционально численности населения самоуправлений", сказала министр.

Голубева отметила, что никто в Латвии не может заставить беженцев ехать в определенный регион, однако, если они захотят воспользоваться оплаченным размещением, других вариантов не будет - возможности размещения будут предлагаться там, где они есть.

Как сообщалось, 11 906 украинским беженцам выданы временные виды на жительство с правом на трудоустройство в Латвии. Комиссии гражданской обороны разместили в самоуправлениях Латвии 7267 человек. В Риге размещены 1479 беженцев, в Юрмале - 684, в Вентспилсе и Вентспилсском крае - 521.

Рига и самоуправления столичного региона ранее сообщили, что возможности размещения беженцев почти исчерпаны.