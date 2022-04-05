Выявлен 1401 новый случай Covid-19, умерли 9 человек

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:​​

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет;

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

пять человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Четверо из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, пятеро были привиты.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 382 не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 1019 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 1430,7 случая.

Всего вчера было сделано 6717 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 20,9%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 804 288 жителей Латвии, скончались 5642 человека.