Вт, 5.04.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Выявлен 1401 новый случай Covid-19, умерли 9 человек

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлен 1401 новый случай Covid-19, получены данные о девяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:​​

  • один человек - в возрасте от 40 до 49 лет;
  • два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • один человек - в возрасте от 80 до 89 лет;
  • пять человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Четверо из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, пятеро были привиты.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 382 не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 1019 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 1430,7 случая.

Всего вчера было сделано 6717 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 20,9%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 804 288 жителей Латвии, скончались 5642 человека.

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