Выявлен 1401 новый случай Covid-19, умерли 9 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлен 1401 новый случай Covid-19, получены данные о девяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлен 1401 новый случай Covid-19, получены данные о девяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:
Четверо из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, пятеро были привиты.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 382 не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 1019 человек были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 1430,7 случая.
Всего вчера было сделано 6717 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 20,9%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 804 288 жителей Латвии, скончались 5642 человека.
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