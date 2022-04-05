Видео ⟩ У Кэти Перри во время выступления лопнули штаны

Правда, Перри не смутилась, а попросила помощи коллег: "Можно ли мне дать скотч?".

Вскоре ей помогла съемочная группа и заклеила место разрыва желтой лентой. После певица продемонстрировала публике новоприобретенный дизайн брюк и продолжила выступать.

Хотя проблема была быстро устранена, артистка не хотела рисковать повторно и шокировать зрителей. В конце выступления она села в кресло.

Видео: Кэти Перри на шоу American Idol