Видео ⟩ У Кэти Перри во время выступления лопнули штаны
Во время шоу American Idol американская певица Кэти Перри пережила неприятность - во время исполнения песни Teenage Dream у нее лопнули штаны.
Во время шоу American Idol американская певица Кэти Перри пережила неприятность - во время исполнения песни Teenage Dream у нее лопнули штаны.
Правда, Перри не смутилась, а попросила помощи коллег: "Можно ли мне дать скотч?".
Вскоре ей помогла съемочная группа и заклеила место разрыва желтой лентой. После певица продемонстрировала публике новоприобретенный дизайн брюк и продолжила выступать.
Хотя проблема была быстро устранена, артистка не хотела рисковать повторно и шокировать зрителей. В конце выступления она села в кресло.
Видео: Кэти Перри на шоу American Idol
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