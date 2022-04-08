ВИДЕО ⟩ "Ауда" - единственная команда в чемпионате, которая до сих пор не пропустила

В первом матче четвёртого тура "Рига" без особых проблем у себя дома обыграла юрмальский "Спартак" со счётом 3:0. Столичные футболисты вышли вперёд на 14-й минуте после того как Владлен Юрченко филигранно исполнил штрафной удар.

На 69-й минуте "Рига" удвоила своё преимущество благодаря голу Райвиса Юрковскиса, а точку в матче на 71-й минуте поставил Джозельфо Барнс, которого на ударную позицию великолепной дальней передачей вывел Антоний Черномордый.

Для "Спартака" это поражение стало четвёртым подряд. Команда из Юрмалы остаётся единственной в чепионате с нулём в графе "набранные очки".

Полной противоположностью "Спартака" в данный момент является "Лиепая", которая продолжает показывать максимальный результат - четыре победы в четырёх матчах. На этот раз "Лиепая" дома прошлась катком по "Даугавпилсу" - 5:1.

В составе победителей голами отметились Артур Карашаускс, Эрик Пунцулс, Мартиньш Кигурс, Лукас Виллела и Михаил Гордейчук. Гол престижа у "Даугавпилса" забил Деле Ола Исраэль.

"Валмиера" на своём поле не смогла разобраться с "Меттой" - 1:1. На гол Артёма Пузыревского хозяева ответили точным ударом Алиуна Ндойе. В конце матча в штрафную "Метты" отправился даже голкипер "Валмиеры" Рихард Матревицс, но на итоговый результат это не повлияло.

"Валмиера", которая в 2021 году стала серебряным призёром "Вирслиги", в текущем сезоне показывает достаточно скромные результаты, одержав лишь одну победу в четырёх матчах.

Продолжает удивлять "Ауда" - новичок чемпионата Латвии. На этот раз команда из Кекавы отобрала очки у РФШ - действующего чемпиона страны. Матч завершился вничью - 0:0.

РФШ могла выйти вперёд в первом тайме, но Кевин Фризенбихлер с пенальти не смог переиграть голкипера "Ауды" камерунца Фабриса Ондоа. Во втором тайме хозяева действовали активнее, но поразить ворота соперника так и не смогли.

К слову, поразить ворота Ондоа в этом сезоне не смог пока что никто - 4 матча, 2 победы, 2 ничьи, 2 забитых и 0 пропущенных мячей.

Первую победу в этом сезоне одержал "Тукумс", который на выезде обыграл "Супер Нову" из Саласпилса со счётом 1:0. Единственный гол на 11-й минуте забил японец Икуто Гоми. На 65-й минуте "Супер Нова" имела хороший шанс сравнять счёт, но Вугар Аскеров не смог реализовать 11-метровый удар.

После четырёх туров "Лиепая" продолжает возглавлять турнирную таблицу, имея в своём активе максимальное количество очков - 9. На одно очко меньше имеет "Рига", а РФШ и "Ауда" с 8 очками занимают третье и четвёртое места соответственно.

В пятом туре чемпионата Латвии 2022 года, который состоится 10 и 11апреля, "Ауда" дома сыграет с "Валмиерой", "Даугавпилс" с "Ригой", "Метта" с "Лиепаей", "Тукумс" с РФШ, а "Спартак" с "Супер Новой".