"Ливерпуль" и "Ман Сити" стали на шаг ближе к полуфиналу Лиги чемпионов

"Ливерпуль" на выезде одержал уверенную победу над лиссабонской "Бенфикой". Матч проходил на стадионе "Да Луш" и завершился победой англичан со счётом 3:1.

Гости вышли вперёд на 17-й минуте после гола защитника Ибраима Конате. На 34-й минуте нападающий Садио Мане упрочил преимущество "Ливерпуля", а в начале второго тайма форвард "Бенфики" Дарвин Нуньес сократил отставание хозяев в счёте. Точку в матче на 87-й минуте поставил Луис Диас, который в третий раз поразил ворота португальцев.

В параллельном матче "Манчестер Сити" на своём поле с минимальным счётом обыграл мадридский "Атлетико" - 1:0. Единственный гол в матче на 70-й минуте забил бельгиец Кевин Де Брёйне, который от угла вратарской ударил низом под дальнюю штангу.

Ответные четвертьфинальные матчи состоятся 13 апреля на стадионах "Ванда Метрополитано" в Мадриде и на "Энфилде" в Ливерпуле.

В среду, 6 марта, в первом матче 1/4 финала "Челси" на своём поле сыграет с мадридским "Реалом", а мюнхенская "Бавария" отправится в Испанию к "Вильярреалу".

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт 28 мая в Париже. Действующим победителем турнира является английский "Челси".