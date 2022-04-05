Андрей Шевченко приютит две семьи беженцев в своём доме в Лондоне

"Я подал документы, что готов принять у себя две семьи. У меня две гостевые комнаты, и по площади я могу это сделать. Я подаю документы, они рассматривают мои возможности и будут определяться, какие семьи мне отправлять", - приводит слова Шевченко "Украинская Правда".

Шевченко рассказал, что в Великобритании более 100 тысяч семей готовы принять у себя беженцев из Украины, но проблема в том, что там непросто оформить для этого документы. Бывший футболист "Милана" также заявил, что в ближайшие дни намерен подать документы о готовности принять ещё одну семью беженцев.

По словам Шевченко, он вместе с мэром Милана сейчас готовит программу для приёма украинских детей в Италии. "Это в Милане, но я постоянно на связи с послом и с консулом. Также этим занимаются и в Риме, и в Вероне, и в Бергамо. Я знаю, что Руслан Малиновский вместе с женой очень многое делают. Сегодня весь мир объединился вокруг этой проблемы. И я считаю, что каждый старается и делает всё, чтобы помочь".

Homes for Ukraine - это правительственная программа, по которой жители Великобритании обращаются в миграционную службу и выражают готовность разместить в своём недвижимом имуществе (собственный дом, жильё для аренды, летний домик и др.) украинских беженцев.

Видео: Интервью Андрея Шевченко