Максим Галкин и Ксения Собчак сцепились в Сети из-за отца юмориста

По словам Ксении Собчак, Александр Галкин в течение полутора лет был депутатом Госдумы. Мандат ему перешел от депутата-генерала Льва Рохлина, убитого в июле 1998 года. Журналистка удивилась, что Максим Галкин никогда об этом не рассказывал.

Максим Галкин не стал молчать, а написал в ответ текст, в котором подробно рассказал о событиях тех лет. Он процитировал в своем Telegram-канале заявление журналиста Олега Лурье. Лурье напомнил, что в 1995 году в партийных списках кандидатов от "Нашего дома - России" находились, кроме Рохлина, также отец Галкина и мать Ксении Собчак Людмила Нарусова.

После голосования по партийным спискам вместо Александра Галкина в Госдуму неожиданно прошла Людмила Нарусова, хотя изначально не проходила.

"Как после рассказывал очевидец событий, Лев Рохлин только развел руками и сказал, что ничего не смог поделать, была команда сверху", - описывает ситуацию Галкин.

И лишь после убийства генерала Льва Рохлина в 1998 году его мандат перешел Александру Галкину, который "автоматически получил его, так как ранее уступил свое законное место Нарусовой".

"Неужели, забыли, Ксения Анатольевна? У мамы поинтересуйтесь, она точно помнит", - заметил артист в публикации.

Напомним, Максим Галкин и Ксения Собчак находятся сейчас вместе со своими семьями в Израиле, куда уехали после начала военных действий РФ на территории Украины.

скриншот Telegram-канала Максима Галкина https://tlgrm.ru/channels/@maximgalkinru/16 Ранее российский телеведущий и шоумен Максим Галкин записал видеообращение в Instagram. Артист признался, что подписчики его просят вновь вести страницу так, как он делал это раньше. Кроме того, артист анонсировал гастрольный тур по Израилю.