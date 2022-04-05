Россия не сможет выплачивать госдолг со счетов в американских банках
Министерство финансов США заблокировало выплаты России по госдолгу со счетов в американских банках, замороженных в рамках санкций, сообщает Reuters.
Министерство финансов США заблокировало выплаты России по госдолгу со счетов в американских банках, замороженных в рамках санкций, сообщает Reuters.
"В понедельник Соединенные Штаты запретили российскому правительству выплатить держателям суверенного долга более 600 миллионов долларов из резервов, хранящихся в американских банках, чтобы усилить давление на Москву", - говорится в публикации.
По словам представителя Минфина США, властям России нужно принять решение: использовать ли валютные резервы, к которым у них остался доступ, для выплат по госдолгу, потратить их на другие цели или объявить дефолт.
Reuters объясняет, что в соответствии с санкциями российские валютные резервы в финансовых учреждениях США заморожены. Но американский Минфин в отдельных случаях разрешал Москве использовать эти средства для выплаты купонов по долгам, номинированным в долларах.
Вчера, 4 апреля, когда наступил срок выплаты самой крупной суммы, включая долг в 552,4 миллиона долларов по облигации с наступающим сроком погашения, по словам представителя Минфина, правительство США решило закрыть Москве доступ к замороженным средствам.
Российская сторона пока никак не прокомментировала решение Минфина США и не сообщила о том, проведен ли платеж по госдолгу в срок.
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