Ольга Саладуха - путь от призёра Олимпиады до Верховной Рады Украины

Саладуха родилась 4 июня 1983 года в Донецке. Примерно в 11 лет она начала активно заниматься спортом, обучалась в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва № 1 по лёгкой атлетике, а после окончания школы поступила в Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта.

Окончив учёбу, Саладуха не бросила спорт и продолжила развиваться в этой сфере. В 2010 году она завоевала первую золотую медаль в тройном прыжке на чемпионате Европы в Барселоне. Год спустя в Южной Кореи спортсменка одержала победу уже на чемпионате мира. В 2012 году она установила свой личный рекорд в тройном прыжке - 14,98 м.

В том же году Саладуха стала призёром Олимпийских игр в Лондоне, завоевав бронзовую медаль.

В общей сложности за время своей профессиональной карьеры она трижды становилась чемпионкой Европы, а к золоту чемпионата мира 2011 года добавила бронзовую награду мирового первенства 2013 года.

С политикой Ольга Саладуха связала свою жизнь в 2019 году. Именно тогда на парламентских выборах спортсменка баллотировалась в народные депутаты Украины от партии "Слуга народа". Сейчас Саладуха является членом Комитета Верховной Рады по вопросам молодёжи и спорта, а также главой подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности.

Ольга счастлива в личной жизни. Её муж - известный спортсмен Денис Костюк, который является многократным призёром Украины по велоспорту. Денис также участвовал в Олимпиаде. Ольга и Денис воспитывают общую дочь Диану.

После начала войны в Украине Саладуха не покинула страну и продолжает работать в Раде, представляя интересы спортсменов. Недавно она поблагодарила польского футболиста Роберта Левандовски за помощь - форвард "Баварии" выставил на акцион свою футболку с надписью Stop War. Все вырученные средства будут направлены на нужды Вооруженных сил Украины.

Саладуха также поддерживает украинских спортсменов-мужчин, которые хотят принимать участие в международных соревнованиях. По мнению бывшей легкоатлетки, украинским топ-спортсменам нужно разрешать выезд за границу, чтобы они приносили максимум пользы Украине.