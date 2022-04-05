Украина: Российские военные застрелили людей, бежавших из Житомира в Киев

Интернет-изданию The Insider Дидич рассказал, что в 35 км от Киева найдены тела как минимум 29 человек. Бойню подтверждает сравнение фотографий, а место происшествия - карты Google Maps.

"Я не был свидетелем убийства, я был свидетелем уже последствий. Мы видели, что там натворили. 29 тел есть точно, сколько еще - сейчас сложно сказать, учитывая, что некоторых там сжигали. Учитывая, что там еще не все разминировано, я не знаю, что происходит вокруг.

Убийства начались с 7 марта и продолжались до конца марта. Большая часть людей погибла в начале, когда многие еще не знали, что там происходит, и продолжали ехать. Последняя семья - муж с женой - ехали в последние дни марта, их ранили, но они выжили. Многие не знали, что происходит, когда дали гуманитарный коридор, они думали, что там можно проехать, они не увидели, что колонна повернула прямо перед нашим городом, поехали прямо и попали там под обстрел. Остались живы, хотя и оба ранены. Там стояли танки и БМП, их расстреливали из автоматов, пулеметов, сжигали.

Я не знаю, почему они это сделали. Это ненависть, я по-другому не могу это объяснить", - заявил Дидич.

На видео, которое опубликовал немецкий телеканал ZDF, видно, как белый автомобиль едет по встречной, за ним следует черный автомобиль. Через несколько метров белый автомобиль останавливается, водитель выбегает с поднятыми руками, глядя на стоящий впереди БМП, и водителя убивают. Затем показано, как еще один человек пытается убежать. Телеканал утверждает, что убиты были молодожены.