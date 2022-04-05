Бывшая футболистка сборной США заснула пьяной за рулём. В машине были двухлетние близнецы
Бывший вратарь сборной США Хоуп Соло была задержана полицией, сообщает New York Post.
Бывший вратарь сборной США Хоуп Соло была задержана полицией, сообщает New York Post.
По данным источника, 40-летняя американка была арестована полицией Северной Каролины на парковке торгового центра в городе Уинстон-Сейлем после того, как её нашли без сознания за рулём автомобиля, в котором находились её двухлетние близнецы.
Согласно протоколу полицейских, прохожий заметил, что женщина была без сознания за рулём более часа с работающим двигателем и двумя детьми на заднем сиденье. Офицер почувствовал от неё запах алкоголя, но Соло отказалась от теста на месте. Позже у неё взяли кровь для анализа.
Соло обвиняют в вождении в нетрезвом виде, сопротивлении полиции и жестоком обращении с детьми. Бывшую спортсменку освободили из тюрьмы под залог и назначили слушание в суде на 28 июня.
Адвокат экс-футболистки Рич Николс отметил, что его подзащитная сейчас находится дома со своей семьёй, а вся эта история "заслуживает больше сочувствия, чем предполагают первоначальные обвинения".
Хоуп Соло выступала за сборную США по футболу с 2000 по 2016 год на позиции голкипера. В составе национальной сборной она провела 202 матча, стала двукратной олимпийской чемпионкой (2008, 2012) и победила на чемпионате мира в 2015 году.
Американка провела 102 матча на ноль - это рекорд для всех вратарей в женском футболе и повторение достижения испанца Икера Касильяса в мужском. Она завершила профессиональную карьеру в 2016 году.
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