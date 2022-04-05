Бывшая футболистка сборной США заснула пьяной за рулём. В машине были двухлетние близнецы

По данным источника, 40-летняя американка была арестована полицией Северной Каролины на парковке торгового центра в городе Уинстон-Сейлем после того, как её нашли без сознания за рулём автомобиля, в котором находились её двухлетние близнецы.

Согласно протоколу полицейских, прохожий заметил, что женщина была без сознания за рулём более часа с работающим двигателем и двумя детьми на заднем сиденье. Офицер почувствовал от неё запах алкоголя, но Соло отказалась от теста на месте. Позже у неё взяли кровь для анализа.

Соло обвиняют в вождении в нетрезвом виде, сопротивлении полиции и жестоком обращении с детьми. Бывшую спортсменку освободили из тюрьмы под залог и назначили слушание в суде на 28 июня.

Адвокат экс-футболистки Рич Николс отметил, что его подзащитная сейчас находится дома со своей семьёй, а вся эта история "заслуживает больше сочувствия, чем предполагают первоначальные обвинения".

​Хоуп Соло выступала за сборную США по футболу с 2000 по 2016 год на позиции голкипера. В составе национальной сборной она провела 202 матча, стала двукратной олимпийской чемпионкой (2008, 2012) и победила на чемпионате мира в 2015 году.

Американка провела 102 матча на ноль - это рекорд для всех вратарей в женском футболе и повторение достижения испанца Икера Касильяса в мужском. Она завершила профессиональную карьеру в 2016 году.