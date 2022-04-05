Эксперт: выдворение российских дипломатов опустит железный занавес еще сильнее

Германия и Франция на этой неделе выдворили российских дипломатов, а 11 депутатов парламента Эстонии призвали посла России в Эстонии объявить нежелательным государству. Литва выдворила посла России, а министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич объявил о сужении дипломатических отношений с Россией.

Варгулис предположил, что примеру этих стран последуют и другие западноевропейские страны. Такие решения принимаются в связи с событиями в Буче, являющимися доказательством совершенных Россией военных преступлений.

По словам эксперта, чтобы еще больше сигнализировать свою позицию по вопросу Украины, отдельные страны Западной Европы принимают и такие дипломатические решения.

На вопрос, каким может быть ответный шаг России, исследователь Латвийского института внешней политики отметил, что он будет симметричен, например, если Латвия отзовет своего посла в России, то то же самое сделает и российская сторона.

Эксперт подчеркнул, что такой шаг западных стран снижает возможности потенциальной коммуникации с Россией, а также затрудняет продолжение любых отношений, в том числе экономических.

"Такие действия понятны, потому что на такие события, как в Буче, нельзя не реагировать. Одно дело - война, а совсем другое - военные преступления, которые были совершены. Странам трудно представить полноценные дипломатические отношения с такой страной", - сказал Варгулис.