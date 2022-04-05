Видео ⟩ Поток украинских беженцев в Латвии и санкции против сторонников агрессии России - решения Кабмина

В соответствии с резолюцией премьер-министра от 23 марта и с учетом данного в резолюции премьер-министра от 14 марта задания Минюсту по выбору решения для процесса регистрации связанных с указанными событиями санкций, Министерству юстиции поручено подготовить и представить на заседании Кабмина доклад о подобранных решениях и предложениях по совершенствованию системы в целях обеспечения реализации данных санкций по существу.

На данный момент судебная администрация как управляющий единой компьютеризированной земельной книгой орган направила в суды информацию о 56 объектах недвижимости, находящихся в собственности, под управлением или контролем лиц, на которых распространяются санкции, сообщили в Министерстве юстиции.

На 49 объектов недвижимости суды поставили запретительный знак. Суды продолжают проводить оценку объектов и принимать решения о применении запретов.

На заседании правительства во вторник министр сообщения Талис Линкайтс призвал Кабинет министров начать обсуждение возможностей национализации попавших под санкции российских компаний в случае необходимости. В качестве примера министр сообщения привел компанию "Газпром Германия", которая временно будет передана в ведение регулятора энергетического рынка Германии.

Борданс заявил, что этот вопрос действительно следует рассмотреть углубленным образом, в первую очередь оценив интересы общества - если в распоряжении арестованных предприятий имеются какие-либо опасные объекты. То же самое относится к критически важной инфраструктуре, такой как природный газ.

Борданс также призвал членов Кабинета министров рассмотреть идею о создании специальной группы по решению вопросов в связи с санкциями, так как эти вопросы очень сложны, а объем повседневных обязанностей сотрудников Минюста тем временем не сокращается. В то же время следует также иметь в виду, что лица, у которых потенциально может быть отчуждено имущество, могут воспользоваться доступными им ресурсами для предотвращения действий государства такого рода.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш также отметил, что эту идею стоит изучить, и первым этапом в этом процессе, несомненно, будет Минюст.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил на заседании правительства, что на уровне Европейского союза начались переговоры о возможном перенаправлении подсанкционных активов России на восстановление Украины после войны, поэтому по данному вопросу в дальнейшем будет необходима утвержденная правительством национальная позиция.

Государство сможет направлять беженцев в другие самоуправления

При достижении самоуправлением максимальных возможностей по размещению украинских беженцев, установленных Кабинетом министров, государство сможет направлять беженцев в другие самоуправления. Это предусмотрено принятыми правительством во вторник поправками к закону о поддержке гражданского населения Украины.

Законопроект предусматривает, что Государственная пожарно-спасательная служба будет обобщать данные о количестве граждан Украины, размещенных на территории каждого самоуправления.

Правительство утверждает фонд стипендий в размере 522 000 евро для студентов и исследователей из Украины

Все учащиеся, принятые в государственные или частные учреждения высшего образования Латвии, смогут получить стипендию в размере 140 евро со дня приема до конца семестра - 30 июня этого года.

Признание документов о предыдущем образовании студентов из Украины и прием студентов на соответствующую учебную учебную программу на английском или латышском языке находятся в компетенции самих высших учебных заведений.

Солидаризируясь с академическим сообществом Украины, имеющиеся в регистре научные структуры Латвии могут создавать трудовые правовые отношения с исследователями из Украины или предлагать стажировку в своей структуре.

Если научная структура предлагает украинским исследователям стажировку, государство обеспечит исследовательскую стипендию для осуществления научной и академической работы в 900 евро в месяц до 31 августа этого года.

Правительство уточняет условия получения поддержки для крупных инвестиционных проектов, продлевая срок отбора до конца апреля

Учитывая утвержденные поправки к правилам предоставления займов со скидкой капитала на инвестиционные проекты для повышения конкурентоспособности коммерсантов, срок подачи заявок на отборочный тур будет продлен до 30 апреля этого года.

Правительство выделяет финансирование для создания двух новых должностей в NEPLP

Правительство сегодня приняло решение выделить 51 336 евро из государственного бюджета, чтобы создать две новые должности в Национальном совете по электронным средствам массовой информации и приобрести инструмент информационной системы с целью повышения емкости мониторинга средств массовой информации.