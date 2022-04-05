Или Путин, или "Большой шлем". Медведева могут не пустить на Уимблдон

По данным источника, Всеанглийский клуб лаун-тенниса (AELTC), ответственный за организацию Уимблдона, может не допустить российских теннисистов до участия в турнире даже без указания со стороны Министерства спорта Великобритании.

Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон заявил, что Медведева могут исключить из турнира в Лондоне, если тот публично не осудит войну, которую Россия развязала в Украине.

Добавим, что ранее ATP, WTA и ITF разрешили российским теннисистам выступать в нейтральном статусе. Однако на Уимблдоне могут пойти ещё дальше и отстранить россиян.

"Частные клубы имеют больше свободы в отношении того, кого допускать, а кого нет, поэтому они не подпадут под действие тех же законов о дискриминации, как в турах (ATP, WTA и ITF)", - цитирует представителя AELTC "Чемпионат".

Крайний срок подачи заявок для участия в Уимблдоне - середина мая. Ожидается, что решение организаторов турнира может быть принято в ближайшие несколько недель.

Уимблдон пройдёт в Великобритании с 27 июня по 10 июля.