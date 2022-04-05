Вт, 5.04.2022
Ни одно предприятие Латвии не будет платить за российский газ рублями Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии
Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Украинский омбудсмен: В Ирпене найдены трупы детей с признаками изнасилования и пыток

ФОТО: SIPA/Scanpix

На освобожденных от российских военных сил территориях зафиксировано большое количество случаев пыток гражданских лиц, а, например, в Ирпене найдены убитые дети со следами изнасилования, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, пишет "Укринформ".

"В Ирпене найдены убитые дети в возрасте до десяти лет с признаками изнасилования и пыток", - написала в Facebook Денисова.

Викторовка Черниговской области находилась под российской оккупацией 25 дней, и военнослужащие людей - от стариков до новорожденных - держали в подвалах как заложников, не давая им необходимых медикаментов. Больной астмой умер в подвале и был похоронен в лесу неподалеку, рассказала украинский омбудсмен.

В свою очередь в районе Конотопа Сумской области в лагерях российских военных сил найдены минимум трое украинских гражданских лиц со следами пыток.

В Буче в подвале одного из детских санаториев полиция нашла тела пяти мужчин со связанными руками. Денисова сообщила, что их пытали и после этого хладнокровно убили.

Денисова также проинформировала, что в результате нечеловеческих условий жизни и занесенных оккупантами инфекций распространился ряд заболеваний, в том числе ветрянка.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.

Галерея: Ирпень, Украина

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back