Украинский омбудсмен: В Ирпене найдены трупы детей с признаками изнасилования и пыток

"В Ирпене найдены убитые дети в возрасте до десяти лет с признаками изнасилования и пыток", - написала в Facebook Денисова.
Викторовка Черниговской области находилась под российской оккупацией 25 дней, и военнослужащие людей - от стариков до новорожденных - держали в подвалах как заложников, не давая им необходимых медикаментов. Больной астмой умер в подвале и был похоронен в лесу неподалеку, рассказала украинский омбудсмен.
В свою очередь в районе Конотопа Сумской области в лагерях российских военных сил найдены минимум трое украинских гражданских лиц со следами пыток.
В Буче в подвале одного из детских санаториев полиция нашла тела пяти мужчин со связанными руками. Денисова сообщила, что их пытали и после этого хладнокровно убили.
Денисова также проинформировала, что в результате нечеловеческих условий жизни и занесенных оккупантами инфекций распространился ряд заболеваний, в том числе ветрянка.
В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.
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