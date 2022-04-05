Видео ⟩ 178 км/час: в Цессиском крае полиция гналась за пьяным водителем BMW без прав

Так, в 1:03 в понедельник должностные лица Госполиции в Лигатненской волости Цессисского края на автодороге Рига - Сигулда - граница Эстонии заметили BMW, водитель которого за пределами жилого места нарушал скоростной режим. Водитель продолжил движение, проигнорировав требование полиции остановиться, а также осознанно увеличил скорость до 178 км/час в месте, где разрешено всего 90 км/час. Кроме того, на въезде в жилое место было зафиксировано, что водитель ехал со скоростью 151 км/час.

После того, как стражи порядка все-таки остановили BMW, выяснилось, что мужчина управлял транспортным средством без водительских прав. Кроме того, в его выдохе было констатировано 0,33 промилле алкоголя. Начат уголовный процесс.

Видео: Погоня за водителем в Цесисском крае

Полиция начала и административный процесс за неподчинение требованиям полиции остановить транспортное средство, а также за превышение скорости в жилом месте и за его пределами.

За превышение скорости за пределами жилого места более чем на 60 км/час водитель был наказан денежным штрафом в размере 480 евро и запретом на получение прав на шесть месяцев, а за превышение скорости в жилом месте ему полагается штраф в размере 680 евро и лишение прав на год. В свою очередь за неподчинение требованию полиции остановиться может быть наложен штраф от 1200 до 2000 евро и лишение прав на пять лет.

Полиция призывает водителей не быть легкомысленными и помнить, что превышение скорости угрожает безопасности не только самого водителя, но и других участников дорожного движения