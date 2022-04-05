Кариньш: в одиночку закрывать границы с Россией для Латвии было бы неэффективно

Он пояснил, что, если свои границы со страной-агрессором закроет только Латвия, транспорт будет двигаться по территориям соседних стран. "Это будет иметь значение, когда закроется вся Европа. Это то, над чем мы работали и продолжим работать", - сказал он.

Он также сказал, что Латвия до сих пор много сделала в отношении санкций и подает пример партнерам в объемах санкций, тем самым побуждая другие, более крупные страны действовать пропорционально действиям Латвии в этой сфере.

"Мы продолжаем работать с партнерами. Но важно, чтобы санкции приняли все, чтобы эти санкции ни в коем случае нельзя было бы обходить", - отметил Кариньш.

Видео: Пресс-конференция Кришьяниса Кариньша

Аналогичной позиции по вопросу закрытия Латвией границы с Россией придерживается и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.