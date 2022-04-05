Украина сегодня: Высылка дипломатов, убитые в Ирпене дети и истории людей из Бучи

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала российского вторжения выступил на заседании Совета Безопасности ООН. По словам украинского президента, российские солдаты расстреливали людей на улице, в их домах, бросали в колодцы и давили танками посреди дороги "просто для удовольствия".

Жители Бучи рассказали Би-би-си, как одни российские военные стреляли в мирных граждан, а другие - плакали при виде детей в погребах.

На освобожденных от российских военных сил территориях зафиксировано большое количество случаев пыток гражданских лиц, а, например, в Ирпене найдены убитые дети со следами изнасилования, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Солдаты России застрелили и сожгли людей, которые пытались направиться из Житомира в Киев, подтвердил глава села Дмитровка Тарас Дидич. Интернет-изданию The Insider Дидич рассказал, что в 35 км от Киева найдены тела как минимум 29 человек. Бойню подтверждает сравнение фотографий, а место происшествия - карты Google Maps.

Неизвестные выбили стекло двери рижского кафе "Ленинград", вывеску которого хозяева сменили на "Зеленськийград". Полиция по факту произошедшего начала уголовный процесс.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые признал свои ошибки в политике в отношении России. "Мое доверие газопроводу Nord Stream 2 было очевидной ошибкой. Мы держались за мосты, которым Россия больше не верила и о которых нас предупредили наши партнеры", - сказал Штайнмайер в понедельник в Берлине.

Руководитель внешней разведки MI6 Великобритании Ричард Мур считает, что планы президента России Владимира Путина уже изначально ввели массовые убийства гражданских жителей.

2 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернули контроль над Киевской областью. После этого весь мир увидел ужасающие фотографии и видео с телами убитых мирных жителей. Тело 25-летнего футболиста вместе с матерью обнаружили в братской могиле, а отца - в колодце. В общей сложности в братской могиле обнаружили трупы около тридцати замученных граждан Украины.

Домовые чаты давно стали источником для забавных мемов о соседских "бытовых войнах" и бесконечных ярких стикеров. Все изменилось 24 февраля 2022 г., когда на территорию Украины вторглись российские войска.

Красивые и воинственные. Каждый 10 военный в Украине – это женщина. Украинки выбирают быть рядом со своими мужчинами и защищать свой дом на равных. Истории женщин, которые служат в территориальной обороне Киева, теперь вместо сумочки у них в руках оружие и они готовы убивать.

В книге о Гражданской войне в Испании Хемингуэй писал, что одним из самых тяжелых переживаний было видеть, как мужчина плачет, когда умирает его друг. В Украине друг умирает каждый день. Я в Украине плакал трижды, пишет автор в Postimees.

Утренняя сводка Минобороны России:

Вчера вечером высокоточным оружием морского базирования в районе Очакова уничтожен Центр подготовки украинских сил специальных операций, использовавшийся в том числе для размещения иностранных наемников

Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены 4 хранилища топлива для снабжения украинских войск у Кременца, Черкасс, Запорожья и Новомосковска.

За ночь российскими авиацией и ракетными войсками поражены 134 военных объекта Украины, в том числе 8 командных пунктов и узлов связи, 1 радиолокатор С-300, 1 пусковая установка "Точка-У", 6 складов с боеприпасами и 2 склада горючего, а также 85 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала операции уничтожены 125 украинских самолетов, 91 вертолет, 398 беспилотников, 226 зенитных ракетных комплексов, 1969 танков и других боевых бронемашин, 214 установок РСЗО 852 орудия

Утренняя сводка Генштаба вооруженных сил Украины:

Россия осуществляет перегруппировку войск и готовится к наступлению в Донбассе.

В Беларуси заметили военную технику, которая едет на железнодорожные станции для загрузки на железнодорожные эшелоны. Значительное число самолетов перебазировали из Беларуси в Россию.

Россия продолжает блокировать Харьков. В Харьковской области по направлению на Барвенково российские войска продвинулись на 7 километров, взяли под контроль село Бражковка.

На Донецком и Луганском направлениях российские войска стремятся взять под контроль города Попасная, Рубежное и Мариуполь.

Россия провела штурмовые действия в районе населенных пунктов Новотошковское, Нижнее, Попасное, Калиновое, Степное, Рубежное, Троицкое, Новобахмутовка, но успеха не имела.

Российские войска совершили обстрелы Николаева кассетными боеприпасами, запрещенными Женевской конвенцией.

Выросло число случаев дезертирства и отказа российских военнослужащих участвовать в войне в Украине.

Напомним, что во время войны проверить достоверность информации любой из сторон представляется невозможным.