Вт, 5.04.2022
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Выступление Владимира Зеленского на заседании Совбеза ООН. Главное

Президент Украины Владимир Зеленский выступает на заседании Совбеза ООН ФОТО: EPA/Scanpix

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала российского вторжения выступил на заседании Совета Безопасности ООН.

По словам украинского президента, российские солдаты расстреливали людей на улице, в их домах, бросали в колодцы и давили танками посреди дороги "просто для удовольствия", сообщает Русская служба Би-би-си.

Он повторил свое заявление о том, что действия российских военных очень похожи на действия террористической группировки "Исламское государство", с той лишь разницей, что Россия представлена в Совете Безопасности ООН. Зеленский поставил под сомнение роль России в ООН, заявив, что российское вторжение подрывает всю архитектуру глобальной безопасности.

Зеленский также заявил, что миру еще предстоит увидеть другие военные преступления, которые российские военные могли совершить в других частях Украины, помимо предполагаемых убийств в Буче.

"География может быть разной, но жестокость одна и та же, преступления одни и те же, а ответственность должна быть неизбежна", - сказал он.

Зеленский потребовал, чтобы Россия понесла ответственность за свои действия и предстала перед международным трибуналом по образцу Нюрнбергского.

"Медуза" приводит главные заявления президента Украины:

  • В Буче нет ни одного преступления, которые бы они не совершили. Они убивали целые семьи - взрослых и детей, пытались сжечь людей. Они оставляют страну в руинах.
  • Вы знаете, что Россия скажет на это. Они уже говорили это, когда был сбит "Боинг" над Донбассом, они уже говорили это в Сирии. Они предлагают самые разные версии произошедшего, даже говорят о постановочных кадрах.
  • Российское руководство ведет себя как древние колонизаторы. Они хотят превратить украинцев в молчаливых рабов. Нельзя, чтобы это осталось безнаказанным.
  • Россия спровоцировала продовольственный кризис, который может привести к голоду в Азии и Африке, и политический хаос — система безопасности многих стран исчезает.
  • Нужно безотлагательно реформировать ООН, чтобы право вето в Совбезе не было правом на смерть.

Ранее в интервью украинским СМИ Зеленский вновь назвал случившееся в городке Буча геноцидом: "Мы считаем, что это геноцид, что они должны понести наказание за все".

Несмотря на произошедшее в Буче Украина должна вести мирные переговоры с Россией, сказал Зеленский, даже если личная встреча с Путиным может не состояться: "Просто сказать - давайте ни про что сегодня не будем говорить - позиция самая легкая. Самое сложное - говорить, что они сделали, признать их врагом и при этом найти возможность встречаться и на этой встрече найти выход и при этом не утратить свою территорию".

Зеленский также предупредил, что самые страшные злодеяния, совершенные российскими войсками, уходящими с севера страны, еще предстоит раскрыть. По его словам, по всему региону к северу от Киева происходят события, не виданные со времен нацистской оккупации.

Зеленский считает, что город Бородянка, возможно, пострадал больше других.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на пресс-конференции в Варшаве в понедельник, что Буча - это "верхушка айсберга", и потребовал более жестких санкций против России.

"То, что мы видели в последние недели, это то, что Россия намного хуже, чем ИГ , в том, что касается зверств и массовых убийств", - сказал он в интервью Би-би-си.

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