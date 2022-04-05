Выступление Владимира Зеленского на заседании Совбеза ООН. Главное
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала российского вторжения выступил на заседании Совета Безопасности ООН.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала российского вторжения выступил на заседании Совета Безопасности ООН.
По словам украинского президента, российские солдаты расстреливали людей на улице, в их домах, бросали в колодцы и давили танками посреди дороги "просто для удовольствия", сообщает Русская служба Би-би-си.
Он повторил свое заявление о том, что действия российских военных очень похожи на действия террористической группировки "Исламское государство", с той лишь разницей, что Россия представлена в Совете Безопасности ООН. Зеленский поставил под сомнение роль России в ООН, заявив, что российское вторжение подрывает всю архитектуру глобальной безопасности.
"География может быть разной, но жестокость одна и та же, преступления одни и те же, а ответственность должна быть неизбежна", - сказал он.
Зеленский потребовал, чтобы Россия понесла ответственность за свои действия и предстала перед международным трибуналом по образцу Нюрнбергского.
"Медуза" приводит главные заявления президента Украины:
Ранее в интервью украинским СМИ Зеленский вновь назвал случившееся в городке Буча геноцидом: "Мы считаем, что это геноцид, что они должны понести наказание за все".
Несмотря на произошедшее в Буче Украина должна вести мирные переговоры с Россией, сказал Зеленский, даже если личная встреча с Путиным может не состояться: "Просто сказать - давайте ни про что сегодня не будем говорить - позиция самая легкая. Самое сложное - говорить, что они сделали, признать их врагом и при этом найти возможность встречаться и на этой встрече найти выход и при этом не утратить свою территорию".
Зеленский также предупредил, что самые страшные злодеяния, совершенные российскими войсками, уходящими с севера страны, еще предстоит раскрыть. По его словам, по всему региону к северу от Киева происходят события, не виданные со времен нацистской оккупации.
А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на пресс-конференции в Варшаве в понедельник, что Буча - это "верхушка айсберга", и потребовал более жестких санкций против России.
"То, что мы видели в последние недели, это то, что Россия намного хуже, чем ИГ , в том, что касается зверств и массовых убийств", - сказал он в интервью Би-би-си.
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