Лишать гражданства за поддержку военных преступлений: комиссия концептуально одобрила идею

Напомним, согласно предложенным Бордансом поправкам, гражданства может быть лишен человек, который оказывает поддержку лицам, государствам или другим субъектам, совершившим военные преступления, а также геноцид, преступления против мира и человечества, или сам принимал участие в такой деятельности.

Факт такой поддержки или участие в подобной деятельности должны быть констатированы органами государственной безопасности.

Борданс в письме комиссии отметил, что гражданин Латвии, который поддерживает военную агрессию и преступления какого-либо государства против другого демократического государства, угрожает также демократическому устройству Латвии, нарушает принцип взаимной лояльности гражданина и государства.

МИД концептуально поддержал продвижение таких поправок, однако у министерства были возражения, в частности, министерство считает, что принимать решение о лишении гражданства должен суд, а не только на основе признаний органов государственной безопасности. Среди депутатов возникла дискуссия по поводу возражений министерства, так как решение о лишении гражданства Управление по делам гражданства и миграции и так можно оспорить в суде.

Принимая во внимание возражения министерства и других экспертов, исправленная редакция будет передана комиссии в среду, и в этот же день депутаты примут решение о ее продвижении, чтобы поправки уже в четверг были рассмотрены на пленарном заседании Сейма.