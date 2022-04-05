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Джек Уотлинг
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Лишать гражданства за поддержку военных преступлений: комиссия концептуально одобрила идею

Паспорт гражданина Латвии ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Получив возражения, комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции в среду соберется на продолжение заседания, чтобы продолжить работу над поданными министром юстиции Янисом Бордансом поправками к Закону о гражданстве, дающими правовую основу лишать гражданства Латвии лиц, поддерживающих военные преступления, сообщает агентство LETA.

Напомним, согласно предложенным Бордансом поправкам, гражданства может быть лишен человек, который оказывает поддержку лицам, государствам или другим субъектам, совершившим военные преступления, а также геноцид, преступления против мира и человечества, или сам принимал участие в такой деятельности.

Факт такой поддержки или участие в подобной деятельности должны быть констатированы органами государственной безопасности.

Борданс в письме комиссии отметил, что гражданин Латвии, который поддерживает военную агрессию и преступления какого-либо государства против другого демократического государства, угрожает также демократическому устройству Латвии, нарушает принцип взаимной лояльности гражданина и государства.

МИД концептуально поддержал продвижение таких поправок, однако у министерства были возражения, в частности, министерство считает, что принимать решение о лишении гражданства должен суд, а не только на основе признаний органов государственной безопасности. Среди депутатов возникла дискуссия по поводу возражений министерства, так как решение о лишении гражданства Управление по делам гражданства и миграции и так можно оспорить в суде.

Принимая во внимание возражения министерства и других экспертов, исправленная редакция будет передана комиссии в среду, и в этот же день депутаты примут решение о ее продвижении, чтобы поправки уже в четверг были рассмотрены на пленарном заседании Сейма.

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