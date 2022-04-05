Видео ⟩ Колоссальный рост цен: смотрите, сколько в России стоит еда и другие товары

В ящиках, в которых раньше был сахар, теперь оптом продают макароны. Маленькая (250-граммовая) пачка сахара стоит 56,99 рубля, то есть 60 центов. Литр 2,5-процентного молока обойдется в 115,98 рубля, то есть в 1,22 евро.

Рубль стремительно обесценивался в последние недели. Сегодняшний курс составляет около 95 рублей за один евро.

Цена килограмма мытой моркови — 99,99 рубля (1,05 евро). В то же время выращенная в России, слегка подгнившая морковь была на 10 рублей дешевле — ее продавали за 89,99 рубля. Килограмм капусты стоил 92,98 рубля (0,98 евро).

Крупный мытый пакистанский картофель реализовывался по цене со скидкой за 99,99 рубля, его полная цена составляла 129,99 рубля. Рядом лежала маленькая немытая картошка, выращенная в России, которая стоила 69,99 рубля за килограмм.

Яйца также можно купить поштучно — за 10,99 рубля за одно яйцо. За коробку из десяти штук придется выложить 103,99 рубля.

За килограмм зеленого перца просят 419,99 рубля. Красивые помидоры из Крыма стоили 299,99 рубля за килограмм, а слегка мягкие длинные огурцы — 159,99 рубля за килограмм.

Из промтоваров капсулы для стирки Ariel стоили 1250,98 рубля, капсулы для стирки Tide были немного дешевле — коробка из 15 капсул обошлась в 1137,98 рубля. Таким образом, цена одной капсулы составляет 75,86 рубля. Шампунь Head & Shoulders (400 мл) продавался за 741,98 рубля.

Подробнее смотрите в видео!