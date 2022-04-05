Видео ⟩ Колоссальный рост цен: смотрите, сколько в России стоят еда и другие товары

В ящиках, в которых раньше был сахар, теперь оптом продают макароны. Маленькая, 250-граммовая пачка сахара стоит 56,99 рублей, то есть 60 центов. Литр 2,5-процентного молока обойдется в 115,98 рублей, то есть в 1,22 евро.

Рубль стремительно обесценивался в последние недели. Сегодняшний курс составляет около 95 рублей за один евро.

Цена килограмма мытой моркови — 99,99 рублей (1,05 евро). В то же время выращенная в России, слегка подгнившая морковь была на 10 рублей дешевле — ее продавали за 89,99 рублей. Килограмм капусты стоил 92,98 рублей (0,98 евро).

Крупный мытый пакистанский картофель реализовывался по цене со скидкой за 99,99 рублей, его полная его цена составляла 129,99 рублей. Рядом лежала маленькая немытая картошка, выращенная в России, которая стоила 69,99 рублей за килограмм.

Яйца также можно купить поштучно — за 10,99 рублей за одно яйцо. За коробку из десяти штук придется выложить 103,99 рублей.

За килограмм зеленого перца просят 419,99 рублей. Красивые помидоры из Крыма стоили 299,99 рублей за килограмм, а слегка мягкие длинные огурцы — 159,99 рублей за килограмм.

Из промтоваров капсулы для стирки Ariel стоили 1250,98 рублей, капсулы для стирки Tide были немного дешевле — коробка из 15 капсул обошлась в 1137,98 рублей. Таким образом, цена одной капсулы составляет 75,86 рублей. Шампунь Head & Shoulders (400 мл) продавался за 741,98 рублей.

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