В Берлине за провоцирование украинских беженцев задержаны двое россиян
В Берлине задержаны двое россиян, которые на железнодорожной станции пытались провоцировать украинских беженцев и агрессивно относились к полицейским.
В Берлине задержаны двое россиян, которые на железнодорожной станции пытались провоцировать украинских беженцев и агрессивно относились к полицейским.
Задержаны мужчины в возрасте 33 и 41 года. У одного из них на куртке был значок победы цвета российского флага.
К младшему из задержанных была мера пресечения в виде ареста, а старший позднее был освобожден. Полиция начала уголовный процесс.
Šodien Berlīnē...#NotJustPutin pic.twitter.com/9SYGhEHMEs— Jānis Vingris (@JanisVingris) April 3, 2022
По подсчетам полиции, примерно 900 человек в воскресенье в Германии приняли участие в "акции поддержки русскоязычных", где попросили защиты от "дискриминации". Автоколонна участников акции состояла примерно из 450 машин, которые были украшены флагами России и СССР, а также другими символами.
Полиция задержала водителя, на машину которого был нанесен символ Z, ставший символом агрессии России в войне с Украиной.
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