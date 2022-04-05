Вт, 5.04.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

В Берлине за провоцирование украинских беженцев задержаны двое россиян

Берлин в цветах украинского флага. ФОТО: MICHELE TANTUSSI

В Берлине задержаны двое россиян, которые на железнодорожной станции пытались провоцировать украинских беженцев и агрессивно относились к полицейским.

Задержаны мужчины в возрасте 33 и 41 года. У одного из них на куртке был значок победы цвета российского флага.

К младшему из задержанных была мера пресечения в виде ареста, а старший позднее был освобожден. Полиция начала уголовный процесс.

По подсчетам полиции, примерно 900 человек в воскресенье в Германии приняли участие в "акции поддержки русскоязычных", где попросили защиты от "дискриминации". Автоколонна участников акции состояла примерно из 450 машин, которые были украшены флагами России и СССР, а также другими символами.

Полиция задержала водителя, на машину которого был нанесен символ Z, ставший символом агрессии России в войне с Украиной.

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