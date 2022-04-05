С начала войны границу России с Латвией пересек 8271 россиянин. Пускают не всех

В настоящее время в Латвии не наблюдается повышенного наплыва граждан России в пунктах пересечения границы, более того, за указанный период из Латвии в Россию выехало 8638 россиян.

Пограничники на внешней границе в усиленном режиме выполняют свои обязанности, в том числе оценивают риски безопасности и осуществляют пограничный контроль всех лиц, пересекающих государственную границу.

"Некоторым людям было отказано во въезде в Латвию из соображений безопасности", - сказала Петерсоне.