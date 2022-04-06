Фото и видео ⟩ Postimees в Буче: по данным властей Украины, российские военные убили шестерых человек и сожгли их

Каждый день становится известно о новых чудовищных преступлениях в пригородах Киева, которые, как подтверждают украинские власти, были совершены отступающей российской армией, пишет Rus.Postimees.

Сегодня украинские власти отвезли находящихся в Киеве иностранных журналистов на одну маленькую пригородную улицу в Буче, городе, уже ставшем печально известным в связи с преступлениями российских солдат, где ожидали вывоза шесть шесть обуглившихся тел. Некоторые из них так обгорели, что в них трудно была даже распознать человеческие тела.

Буча, застреленные российскими военными и сожженные люди. ФОТО: Ain Liiva

В присутствии журналистов украинские судмедэксперты переложили человеческие останки в черные полиэтиленовые пакеты. В каждом полиэтиленовом пакете по одному человеку. По частям. Ни одного человека нельзя было увезти целиком.

Буча, застреленные российскими военными и сожженные люди. ФОТО: Ain Liiva

Начальник полиции Киевской области Андрей Небетов сказал, что страшная находка была сделана вчера. По его предварительным данным, это четыре женщины и двое мужчин. Одна из женщин может быть значительно моложе других, возможно, она несовершеннолетняя.

По словам Небетова, наиболее хорошо сохранившиеся тела имеют пулевые ранения, по предварительным данным. Остальные трупы настолько обуглены, что было невозможно сказать, были ли у них пулевые ранения. По словам Небетова, там, где были обнаружены тела, нашли патронную гильзу.

Буча, застреленные российскими военными и сожженные люди. ФОТО: Ain Liiva

"По нашей первоначальной оценке, российские солдаты расстреляли людей, а затем подожгли их, чтобы скрыть свое преступление", — сказал Небетов журналистам.

Были ли эти шесть человек убиты, когда российские войска начали отступать под Киевом на прошлой неделе или раньше, начальник полиции пока сказать не смог. Буча, расположенная менее чем в десяти километрах к северо-западу от Киева, была захвачена российскими войсками с начала марта.

Буча, застреленные российскими военными и сожженные люди. ФОТО: Ain Liiva

Несколько человек, проживающих рядом с местом гибели, сказали журналистам, что не видели убийства этих людей, потому что боялись покидать свои дома все те недели, когда в городе хозяйничали российские солдаты. "В полиции нам сказали, что, вероятно, таким образом была убита одна семья", — сказал один из жителей Александр.

За последние дни с момента ухода российских войск в Буче и соседних городах — Ирпень, Гостомель и Бородянка — были убиты десятки и десятки мирных жителей Украины. По данным украинских СМИ, на сегодняшний день даже больше сотни. На многих из убитых явственно видны пыток. Убитых находили на улицах, в подвалах и наскоро вырытых общественных могилах.

Буча, застреленные российскими военными и сожженные люди. ФОТО: Ain Liiva

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, которая вчера находилась в Буче, сказала журналистам, что пока не может назвать точное количество мирных жителей, убитых российскими военными. Во всей Киевской области официально объявлены погибшими 117 гражданских лиц — речь идет о тех, чье имя известно. По словам Венедиктовой, в Украине с начала войны, 24 февраля, погибло не менее 2000 мирных жителей.