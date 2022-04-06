Арестович: Путин организует свою победу "внутри страны"

"Российские войска уже подготовились к выходу из Херсона. Об этом мало кто знает, но они всерьез рассматривают возможность покинуть Херсон. Это не значит, что Херсон освободят завтра, но все же..." - сказал Арестович.

"В Николаеве противника уже нет, все бои уже идут в Херсонской области", - добавил он.

Арестович считает, что у России нет сил нападать на украинскую территорию и президент России Владимир Путин организует свою победу "внутри страны". Что касается переговоров, то военные условия совпадают с политическими, добавил он.

"Россияне настроены очень конструктивно и активно. Российская сторона требует переговоров, они - проактивная сторона", - сказал Арестович, отметив, что ключевым вопросом является, как будет проходить линия разграничения - по административной границе между Луганской и Донецкой областями или по состоянию на 23 февраля.