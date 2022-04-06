Ср, 6.04.2022
То, что мы видели в последние недели, это то, что Россия намного хуже, чем ИГ, в том, что касается зверств и массовых убийств. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины

Арестович: Путин организует свою победу "внутри страны"

Киев ФОТО: ATEF SAFADI

Российские войска скоро покинут Херсон, а Николаевскую область уже покинули, сообщил советник канцелярии президента Украины Алексей Арестович.

"Российские войска уже подготовились к выходу из Херсона. Об этом мало кто знает, но они всерьез рассматривают возможность покинуть Херсон. Это не значит, что Херсон освободят завтра, но все же..." - сказал Арестович.

"В Николаеве противника уже нет, все бои уже идут в Херсонской области", - добавил он.

Арестович считает, что у России нет сил нападать на украинскую территорию и президент России Владимир Путин организует свою победу "внутри страны". Что касается переговоров, то военные условия совпадают с политическими, добавил он.

"Россияне настроены очень конструктивно и активно. Российская сторона требует переговоров, они - проактивная сторона", - сказал Арестович, отметив, что ключевым вопросом является, как будет проходить линия разграничения - по административной границе между Луганской и Донецкой областями или по состоянию на 23 февраля.

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