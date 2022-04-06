Фото ⟩ Жители Эстонии пожертвовали украинским военным десятки автомобилей

Эстонский предприниматель и инвестор Рагнар Сассь, который инициировал кампанию, пояснил, что автомобили были пожертвованы предприятиями и частными лицами на благо Украины. Например, в последнюю колонну вложилась волостная управа Тори. Сассь также сам купил автомобили у частных лиц: "Я сам покупал автомобили у людей, которые тогда сказали, что готовы продавать их специально для Украины". Он пожертвовал на акцию почти 35 000 евро из личных средств.

По словам Сасся, первый конвой отправился в Украину в конце марта, 5 апреля - уже второй, а третий обязательно отправится на следующей неделе. "Каждую неделю из Эстонии выезжает около 20-25 автомобилей", - сказал он, имея в виду и других жертвователей, которые сами доставляют машины до границы парами.

"Все эти машины идут отдельным батальонам. Мы привозим с собой вместе с транспортными средствами столько, сколько можем: медикаменты, одежду, дроны или приборы ночного видения, которые особенно ждут", - уточнил Сассь.

Пожертвования с украинской границы уже принимаются местными партнерами. Сассь подтвердил, что машины поступят в батальоны без третьих посредников.