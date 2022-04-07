Хет-трик Бензема принёс "Реалу" выездную победу над "Челси"

Неожиданно завершилось первое четвертьфинальное противостояние между испанским "Вильярреалом" и мюнхенской "Баварией". Матч проходил на стадионе "Эстадио де ла Серамика" в Испании и завершился победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол был забит в начале первого тайма. На 8-й минуте отличился нападающий хозяев Арно Груневелд, которому ассистировал Даниэль Парехо. Во втором тайме испанцы забили вновь, но гол полузащитника Франсиса Коклена был отменён из-за офсайда.

В параллельном матче "Реал" на выезде уверенно обыграл "Челси" - 3:1. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Хет-трик в составе "Реала" оформил француз Карим Бензема, который отличился на 21-й, 24-й и 46-й минутах. У "Челси" гол забил Кай Хаверц (40`).

🇫🇷 Бензема - первый французский игрок, забивший 10 или более мячей в отдельном сезоне ЛЧ 👏



1⃣1⃣ Карим Бензема(2021/22)

0⃣8⃣ Давид Трезеге (2001/02)

0⃣8⃣ Виссам Бен-Йеддер (2017/18)

0⃣8⃣ Килиан Мбаппе (2020/21)#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/V9ypcmFsQh — УЕФА (@UEFAcom_ru) April 6, 2022

34-летний Бензема стал четвёртым футболистом в истории Лиги чемпионов, который забил более 80 голов в турнире. На счету француза 82 забитых мяча и он уступает лишь поляку Роберту Левандовски (85), аргентинцу Лионелю Месси (125) и португальцу Криштиану Роналду (140).

Также стоит отметить, что Бензема забил 37 голов в 36 матчах нынешнего сезона. Форвард забил 24 мяча в чемпионате Испании, 11 голов - в Лиге чемпионов, 2 мяча - в Суперкубке Испании.

Ответные четвертьфинальные матчи состоятся 12 апреля на стадионах "Альянц-Арена" в Мюнхене и "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт 28 мая в Париже. Действующим победителем турнира является английский "Челси".