Официально: Следующий сезон КХЛ пройдёт без рижского "Динамо"

В следующем сезоне в КХЛ будут выступать российские команды, а также по одному клубу из Беларуси, Казахстана и Китая.

Напомним, в конце марта Сейм передал Комиссии по образованию, культуре и науке поправки к Закону о спорте, которые предусматривают, что спортивным командам, зарегистрированным в Латвии, независимо от их юридического статуса будет запрещено участвовать в национальных чемпионатах и ​​национальных кубках России или Беларуси.

Таким образом, рижскому "Динамо" в дальнейшем по закону будет запрещено участие в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором клуб выступал 14 сезонов подряд.

Президент КХЛ Алексей Морозов в разговоре с "Чемпионатом" отметил, что лига ни для кого не закрывается, но и не конкретизируется на определённых странах.

"Когда Рига и "Йокерит" захотят вернуться, будем рассматривать и будем смотреть, на каких условиях это можно будет сделать. Будем смотреть по финансам, по их гарантиям и бюджету", - сказал Морозов.

Состав участников сезона-2022/2023:

"Авангард" (Омск) "Автомобилист" (Екатеринбург) "Адмирал" (Владивосток) "Ак Барс" (Казань) "Амур" (Хабаровск) "Барыс" (Нур-Султан) "Витязь" (Московская область) "Динамо" (Минск) "Динамо" (Москва) "Куньлунь Ред Стар" (Пекин) "Локомотив" (Ярославль) "Металлург" (Магнитогорск) "Нефтехимик" (Нижнекамск) "Салават Юлаев" (Уфа) "Северсталь" (Череповец) "Сибирь" (Новосибирская область) СКА (Санкт-Петербург) "Спартак" (Москва) "Торпедо" (Нижний Новгород) "Трактор" (Челябинск) ХК "Сочи" (Сочи) ЦСКА (Москва)

22 команды - это наименьшее число участников в истории КХЛ. Максимальное число участников было зафиксировано в сезоне-2016/2017, когда в регулярном чемпионате выступило 29 клубов.

Среди участников следующего сезона Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) нет также команды ХК "Рига", которая была молодёжной командой "Динамо". В следующем сезоне в МХЛ выступит 35 российских команд.