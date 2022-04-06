Ср, 6.04.2022
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Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины

Официально: Следующий сезон КХЛ пройдёт без рижского "Динамо"

Хоккеисты рижского "Динамо" ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своём официальном сайте объявила 22 команды, которые в следующем сезоне примут участие в регулярном чемпионате. Среди них нет рижского "Динамо" и финского "Йокерита", которые в этом сезоне покинули КХЛ из-за российского военного вторжения в Украину.

В следующем сезоне в КХЛ будут выступать российские команды, а также по одному клубу из Беларуси, Казахстана и Китая.

Напомним, в конце марта Сейм передал Комиссии по образованию, культуре и науке поправки к Закону о спорте, которые предусматривают, что спортивным командам, зарегистрированным в Латвии, независимо от их юридического статуса будет запрещено участвовать в национальных чемпионатах и ​​национальных кубках России или Беларуси.

Таким образом, рижскому "Динамо" в дальнейшем по закону будет запрещено участие в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором клуб выступал 14 сезонов подряд.

Президент КХЛ Алексей Морозов в разговоре с "Чемпионатом" отметил, что лига ни для кого не закрывается, но и не конкретизируется на определённых странах.

"Когда Рига и "Йокерит" захотят вернуться, будем рассматривать и будем смотреть, на каких условиях это можно будет сделать. Будем смотреть по финансам, по их гарантиям и бюджету", - сказал Морозов.

Состав участников сезона-2022/2023:

  1. "Авангард" (Омск)
  2. "Автомобилист" (Екатеринбург)
  3. "Адмирал" (Владивосток)
  4. "Ак Барс" (Казань)
  5. "Амур" (Хабаровск)
  6. "Барыс" (Нур-Султан)
  7. "Витязь" (Московская область)
  8. "Динамо" (Минск)
  9. "Динамо" (Москва)
  10. "Куньлунь Ред Стар" (Пекин)
  11. "Локомотив" (Ярославль)
  12. "Металлург" (Магнитогорск)
  13. "Нефтехимик" (Нижнекамск)
  14. "Салават Юлаев" (Уфа)
  15. "Северсталь" (Череповец)
  16. "Сибирь" (Новосибирская область)
  17. СКА (Санкт-Петербург)
  18. "Спартак" (Москва)
  19. "Торпедо" (Нижний Новгород)
  20. "Трактор" (Челябинск)
  21. ХК "Сочи" (Сочи)
  22. ЦСКА (Москва)

22 команды - это наименьшее число участников в истории КХЛ. Максимальное число участников было зафиксировано в сезоне-2016/2017, когда в регулярном чемпионате выступило 29 клубов.

Среди участников следующего сезона Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) нет также команды ХК "Рига", которая была молодёжной командой "Динамо". В следующем сезоне в МХЛ выступит 35 российских команд.

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