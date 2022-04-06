Официально: Следующий сезон КХЛ пройдёт без рижского "Динамо"

В следующем сезоне в КХЛ будут выступать российские команды, а также по одному клубу из Беларуси, Казахстана и Китая.
Напомним, в конце марта Сейм передал Комиссии по образованию, культуре и науке поправки к Закону о спорте, которые предусматривают, что спортивным командам, зарегистрированным в Латвии, независимо от их юридического статуса будет запрещено участвовать в национальных чемпионатах и национальных кубках России или Беларуси.
Таким образом, рижскому "Динамо" в дальнейшем по закону будет запрещено участие в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором клуб выступал 14 сезонов подряд.
Президент КХЛ Алексей Морозов в разговоре с "Чемпионатом" отметил, что лига ни для кого не закрывается, но и не конкретизируется на определённых странах.
"Когда Рига и "Йокерит" захотят вернуться, будем рассматривать и будем смотреть, на каких условиях это можно будет сделать. Будем смотреть по финансам, по их гарантиям и бюджету", - сказал Морозов.
Состав участников сезона-2022/2023:
- "Авангард" (Омск)
- "Автомобилист" (Екатеринбург)
- "Адмирал" (Владивосток)
- "Ак Барс" (Казань)
- "Амур" (Хабаровск)
- "Барыс" (Нур-Султан)
- "Витязь" (Московская область)
- "Динамо" (Минск)
- "Динамо" (Москва)
- "Куньлунь Ред Стар" (Пекин)
- "Локомотив" (Ярославль)
- "Металлург" (Магнитогорск)
- "Нефтехимик" (Нижнекамск)
- "Салават Юлаев" (Уфа)
- "Северсталь" (Череповец)
- "Сибирь" (Новосибирская область)
- СКА (Санкт-Петербург)
- "Спартак" (Москва)
- "Торпедо" (Нижний Новгород)
- "Трактор" (Челябинск)
- ХК "Сочи" (Сочи)
- ЦСКА (Москва)
22 команды - это наименьшее число участников в истории КХЛ. Максимальное число участников было зафиксировано в сезоне-2016/2017, когда в регулярном чемпионате выступило 29 клубов.
Среди участников следующего сезона Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) нет также команды ХК "Рига", которая была молодёжной командой "Динамо". В следующем сезоне в МХЛ выступит 35 российских команд.
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