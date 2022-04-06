Фото ⟩ В Бухаресте водитель протаранил ворота посольства России и поджег себя

Как известно, водитель на большой скорости врезался в ворота. Машина смогла протаранить ограждения, которые были установлены в последние недели на фоне протестов, вызванных российским вторжением в Украину.

Собеседники телеканала утверждают, что водитель действовал преднамеренно. Он направился прямо к главным воротам и врезался в них. После этого охранник посольства потребовал, чтобы водитель немедленно уехал. Как сообщает телеканал, в ответ водитель что-то крикнул и поджег себя. Ранее Digi24 сообщал, что автомобиль загорелся после столкновения.

В прокуратуре заявили, что автомобиль съехал с дороги и врезался в ограждение посольства. В ведомстве подтвердили, что водитель погиб. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Un șofer a murit după ce a intrat cu mașina în gardul Ambasadei Rusiei la București. Autoturismul a luat foc.



Circulația rutieră este blocată pe artera care a avut loc accidentul, la fața locului sunt prezente multe echipaje de la brigada antitero, dar și polițiști și jandarmi. pic.twitter.com/UtBYViTQvw — Marius Daniel (@MariusD78953735) April 6, 2022

Поздее стало известно, что ворота посольства протаранил Богдан Драгич, глава некоммерческой организации ТАТА, отстаивающей права отцов на их детей при бракоразводных процессах, сообщает Antena3.

По данным Digi24, 5 апреля Драгича приговорили к 15 годам и 4 месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании своей дочери, но он оставался на свободе. Antena3 отмечает, что два дня назад Драгич опубликовал в Facebook пост, в котором осудил военное вторжение России в Украину. "Я тоже украинец!" - написал он.