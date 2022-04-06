Ср, 6.04.2022
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Главное управление разведки Украины

Фото ⟩ В Бухаресте водитель протаранил ворота посольства России и поджег себя
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В среду утром, 6 апреля, легковой автомобиль врезался в ворота посольства России в Бухаресте, пишет "Медуза" со ссылкой на телеканал Digi24.

Как известно, водитель на большой скорости врезался в ворота. Машина смогла протаранить ограждения, которые были установлены в последние недели на фоне протестов, вызванных российским вторжением в Украину.

Собеседники телеканала утверждают, что водитель действовал преднамеренно. Он направился прямо к главным воротам и врезался в них. После этого охранник посольства потребовал, чтобы водитель немедленно уехал. Как сообщает телеканал, в ответ водитель что-то крикнул и поджег себя. Ранее Digi24 сообщал, что автомобиль загорелся после столкновения.

В прокуратуре заявили, что автомобиль съехал с дороги и врезался в ограждение посольства. В ведомстве подтвердили, что водитель погиб. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Поздее стало известно, что ворота посольства протаранил Богдан Драгич, глава некоммерческой организации ТАТА, отстаивающей права отцов на их детей при бракоразводных процессах, сообщает Antena3.

По данным Digi24, 5 апреля Драгича приговорили к 15 годам и 4 месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании своей дочери, но он оставался на свободе. Antena3 отмечает, что два дня назад Драгич опубликовал в Facebook пост, в котором осудил военное вторжение России в Украину. "Я тоже украинец!" - написал он. 

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