Ср, 6.04.2022
В Ирпене найдены убитые дети в возрасте до десяти лет с признаками изнасилования и пыток. Людмила Денисова, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека
Людмила Денисова, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека

Выявлено 1065 новых случаев Covid-19, умерли 10 человек

ФОТО: LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1065 новых случаев Covid-19, получены данные о десяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:​​

  • один человек - в возрасте от 40 до 49 лет;
  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;
  • четыре человека - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • три человека - в возрасте от 80 до 89 лет;
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Семеро из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, трое были привиты.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 321 не был привит или не прошел полный курс вакцинации, 744 человека были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 1295,3 случая.

Всего вчера было сделано 5467 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 19,5%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 805 353 жителей Латвии, скончались 5643 человека.

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