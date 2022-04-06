Выявлено 1065 новых случаев Covid-19, умерли 10 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1065 новых случаев Covid-19, получены данные о десяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1065 новых случаев Covid-19, получены данные о десяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:
Семеро из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, трое были привиты.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 321 не был привит или не прошел полный курс вакцинации, 744 человека были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 1295,3 случая.
Всего вчера было сделано 5467 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 19,5%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 805 353 жителей Латвии, скончались 5643 человека.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!