Выявлено 1065 новых случаев Covid-19, умерли 10 человек

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:​​

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет;

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

четыре человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

три человека - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Семеро из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, трое были привиты.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 321 не был привит или не прошел полный курс вакцинации, 744 человека были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 1295,3 случая.

Всего вчера было сделано 5467 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 19,5%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 805 353 жителей Латвии, скончались 5643 человека.