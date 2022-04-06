Фото ⟩ На Таллиннском шоссе столкнулись несколько машин: движение было перекрыто

По сообщению Latvijas Valsts ceļi, около 1:30 на 67-м километре Таллиннского шоссе произошло столкновение нескольких автомобилей, движение было полностью перекрыто. На месте аварии проезжую часть перегородил перевернувшийся грузовик.

В данный момент движение восстановлено по одной полосе.

Место аварии изначально предлагалось объехать через Лимбажи по региональным дорогам Лимбажи - Туя и Лимбажи - Салацгрива, но позже было предложено проехать через Алою по дорогам Лимбажи - Туя, Лимбажи - Алоя и Айнажи - Алоя.

Bloķēta satiksme uz Tallinas šosejas pie Oltūžiem. Apbraucamais ceļš caur Limbažiem pa reģionālajiem autoceļiem Limbaži-Tūja (P11) un Limbaži–Salacgrīva (P12). pic.twitter.com/oTnJvlcfET — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) April 6, 2022

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) агентству LETA сообщили, что на Таллиннском шоссе произошло столкновение трех грузовиков и микроавтобуса.

Люди самостоятельно выбрались из машин, их доставили в больницу.

В результате аварии из автомобилей в кювет вылилось около 300 литров топлива. Разлитое вещество было собрано, а клеммы аккумуляторов поврежденных автомобилей отсоединены.

Как сообщалось, из-за снега и обледенения сегодня утром по всей Латвии затруднены условия движения на основных и региональных дорогах.