Ср, 6.04.2022
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Алексей Навальный

Фото ⟩ На Таллиннском шоссе столкнулись несколько машин: движение было перекрыто
Дополнено в 13:55

Сегодня утром, 6 апреля, из-за аварии было перекрыто движение на Таллиннском шоссе возле Олтужи, за поворотом на Лимбажи в сторону границы с Эстонией, пишет LETA.

По сообщению Latvijas Valsts ceļi, около 1:30 на 67-м километре Таллиннского шоссе произошло столкновение нескольких автомобилей, движение было полностью перекрыто. На месте аварии проезжую часть перегородил перевернувшийся грузовик.

В данный момент движение восстановлено по одной полосе. 

Место аварии изначально предлагалось объехать через Лимбажи по региональным дорогам Лимбажи - Туя и Лимбажи - Салацгрива, но позже было предложено проехать через Алою по дорогам Лимбажи - Туя, Лимбажи - Алоя и Айнажи - Алоя.

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) агентству LETA сообщили, что на Таллиннском шоссе произошло столкновение трех грузовиков и микроавтобуса.

Люди самостоятельно выбрались из машин, их доставили в больницу.

В результате аварии из автомобилей в кювет вылилось около 300 литров топлива. Разлитое вещество было собрано, а клеммы аккумуляторов поврежденных автомобилей отсоединены.

Как сообщалось, из-за снега и обледенения сегодня утром по всей Латвии затруднены условия движения на основных и региональных дорогах.

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