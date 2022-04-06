Фото ⟩ Любовь побеждает всегда: свадьба на руинах в Харькове
Украинские волонтеры - медсестра и врач - решили не ждать и официально подтвердить свою любовь. Фотосессия молодоженов прошла на руинах разрушенного войной города Харькова.
Украинские волонтеры - медсестра и врач - решили не ждать и официально подтвердить свою любовь. Фотосессия молодоженов прошла на руинах разрушенного войной города Харькова.
Молодожены - Настя Грачева и Антон Соколов - были сфотографированы вскоре после свадьбы в воскресенье, 3 апреля, на руинах торгово-офисного комплекса в Харькове, втором по величине городе Украины.
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