Видео ⟩ 7 часов музыки против войны. В Риге пройдет особенное мероприятие

На мероприятие, которое пройдет в Церкви святого Павла (ул. А. Деглава, 1), соберутся популярные латвийские исполнители и музыканты классической музыки, а каждый цент от покупки билета или предмета ярмарки, будет переведен в фонд Palīdzība Ukrainai.

Когда?

Музыкальное мероприятие начнется в 14:00, посетители смогут насладиться выступлением органистов, виолончелистов и скрипачей, а также голосов Латвийской национальной оперы. Среди знакомых имен - Айгар Рейнис (орган), Айгар Рауманис (саксофон), Кристине Адамайте (орган), Айвар Калейс (орган), Юлия Васильева (сопрано), Рихард Миллер (баритон), Гидон Гринбергс (скрипка), Эрика Миллере (фортепьяно), Вирджиния Лаубе-Витина (ударные), Арманд Алкснис (электрогитара) и многие другие.

Будут исполнены любимые и узнаваемые произведения И. С. Баха, Моцарта, Грига, Вивальди и других композиторов-классиков. Впервые на органе будет исполнена композиция Украинского композитора Мирослава Скорика, прозвучат и произведения Латышских авторов, таких как Люция Гарута, Петерис Васкс, Рихард Дубра.

Музыкальный концерт будет длиться более 7 часов, купив билет-пожертвование (от 5 €), вы получите многократный пропуск на весь день.

Вход по украинским паспортам бесплатный.

Видео-трансляция концерта будет доступна в прямом эфире.

Вторая часть музыкального марафона (после 17:30) - "концерт при свечах", когда свет приглушается, а собор наполняется светом 1000 свечей.

"Концерт при свечах" ФОТО: пресс-фото makslapretkaru.lv

Во время музыкального марафона пройдут также бесплатные Миротворческие мастерские "Творчество ради мира", помогающие понять себя и межличностные отношения.

Ярмарка

В дневное время во дворе Церкви пройдет Благотворительная ярмарка. Художники, кондитеры и дизайнеры представят свои изделия, все вырученные средства также пойдут в фонд общества Tavi draugi. Для всех посетителей будут доступны горячие чай и кофе.

Благотворительная семейная ярмарка будет открыта с 14:00 до 17:30 (или до тех пор, пока есть запасы), вход бесплатный.

Зачем?

С 24 февраля Украину покинуло почти 3,9 миллиона жителей. Большинство из них хотели бы вернуться домой, но пока идет война - это невозможно. Зачастую беженцы это женщины и дети, которые каждый день нуждаются в самом необходимом - детском питании, средствах гигиены, еде, игрушках и одежде.

Купить билет на мероприятие можно по ссылке.

Видео: Трейлер мероприятия