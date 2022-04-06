Видео ⟩ "Ногу свело!" записали антивоенную песню с Сергеем Лавровым. YouTube ее заблокировал

Сам трек, как пишет "Медуза" появился еще в конце марта, однако только 5 апреля группа официально рассказала о новинке. Любопытно, что сначала, по словам фронт-мэна группы Максима Покровского, композиция была рассчитана для коллектитвного исполнения с другими российскими группами. Однако, эта идея, видимо, не приглянулась другим музыкантам.

"Изначально "Нам не нужна война!" задумывалась, как коллективный трек. Но нам не удалось собрать команду артистов-единомышленников, - сообщил музыкант. - Но худа без добра не бывает. Мы представляем вашему вниманию дуэт, который кладет на обе лопатки список российских звезд любого калибра".

В композиции обыгрываются такие "культовые" выражения российского министре иностранных дел, как "Пацан сказал - пацан сделал", "Придурки, б***ь" и другие.

"Мне не нужна война!

Вот слова реального пацана", - отвечает дипломату Покровский.

Блокировка клипа

С композицией связана и еще одна деталь - на следующий день после публикации клипа на песню (там демонстрировались кадры разрушенных городов Украины, пострадавших при обстрелах и прочие сцены военных действий) на YouTube он стал недоступен.

"Боты наслали жалоб на неприемлемый и оскорбительный контент, как следствие YouTube заблокировал наш клип. (...) Такая же атака ведется на наше видео "Молчание Ягнят" (посвященное белорусским протестам - ред.)".

Заблокированное видео на момент написание материала собрало почти 70 тысяч просмотров, доступное - больше 12 тысяч.

Видео: "Ногу свело!" - "Нам не нужна война"