Ср, 6.04.2022
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Алексей Навальный

Кремль опроверг заявление о том, что Россия собирается убить Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский ФОТО: EPA/Scanpix

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг сообщения о том, что российские власти хотят убить президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью французскому телеканалу La Chaîne Info (LCI), сообщает "Медуза".

"Нет. Это неправда", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. РИА "Новости" отмечает, что представитель Кремля говорил на английском языке, а его слова транслировали в переводе на французский.

За последние недели Владимир Зеленский пережил больше десяти попыток покушения, сообщили представители канцелярии президента Украины. 

"Наша охрана занимается этими вопросами и устранением проблемных элементов, которые приходят сюда на охоту", - говорил о покушениях сам Зеленский в интервью российским СМИ.

В воскресенье, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью российским журналистам. Интервью взяли экс-главред "Дождя" Тихон Дзядко, журналист и писатель Михаил Зыгарь, главный редактор "Медузы" Иван Колпаков и спецкор "Коммерсанта" Владимир Соловьев.

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