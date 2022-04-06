Кремль опроверг заявление о том, что Россия собирается убить Зеленского

"Нет. Это неправда", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. РИА "Новости" отмечает, что представитель Кремля говорил на английском языке, а его слова транслировали в переводе на французский.

За последние недели Владимир Зеленский пережил больше десяти попыток покушения, сообщили представители канцелярии президента Украины.

"Наша охрана занимается этими вопросами и устранением проблемных элементов, которые приходят сюда на охоту", - говорил о покушениях сам Зеленский в интервью российским СМИ.

В воскресенье, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью российским журналистам. Интервью взяли экс-главред "Дождя" Тихон Дзядко, журналист и писатель Михаил Зыгарь, главный редактор "Медузы" Иван Колпаков и спецкор "Коммерсанта" Владимир Соловьев.