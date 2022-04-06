Ср, 6.04.2022
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Алексей Навальный

Комиссия Сейма призывает запретить поставки российского газа в Латвию

ФОТО: LETA

В среду, 6 апреля, комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, региональной политике и окружающей среде поддержала предложение о внесении в закон об энергетике запрета на поставки в Латвию природного газа из России.

Депутаты решили пока не устанавливать конкретный срок введения запрета, хотя инициаторы предложения Рейнис Знотиньш ("Консервативные") и Янис Циеленс ("Консервативные") предлагали, чтобы запрет вступил в силу 1 июня 2023 года. Оба депутата отозвали свое предложение.

Члены комиссии приняли решение единогласно.

О конкретных предложениях по отказу от российского природного газа представители Министерства экономики проинформируют коалицию в понедельник, 11 апреля.

После этой встречи может быть установлен конкретный срок полного отказа Латвии от российского природного газа.

Как сообщалось, ранее правительственная коалиция единодушно выступила за максимально скорый отказ Латвии от поставок российского природного газа, заявил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи правительственных партий в понедельник.

Премьер-министр подчеркнул, что в сфере газоснабжения Латвия будет независима от России, и это будет достигнуто за счет решения сопутствующих вопросов, в том числе обеспечения поставок достаточного количества сжиженного природного газа.

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