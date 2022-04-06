Ср, 6.04.2022
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  • Вместо Карпович: Павла Прилучного заподозрили в романе с известной актрисой

Видео ⟩ Вместо Карпович: Павла Прилучного заподозрили в романе с известной актрисой

Павел Прилучный и Наталья Рудова на съемках фильма "Рынок шкур" ФОТО: t.me/bugevuge001

Пока многие поклонники живут надеждой, что после расставания с Мирославой Карпович актер Павел Прилучный вернется к бывшей жене Агате Муцениеце, стоит признать, что это весьма маловаероятно - бывшие супруги остаются в хороших отношениях, но только в роли родителей для своих детей - сына Тимофея и дочки Мии.

На этот раз поклонники стали подозревать любимого артиста в романтических отношениях с коллегой Натальей Рудовой, вместе с которой они играют возлюбленных в фильме "Рынок шкур", передает PeopleTalk. Впрочем, есть основания полагать, что отношения артистов уже не просто сугубо профессиональные.

Павел Прилучный и Наталья Рудова на съемках фильма "Рынок шкур" ФОТО: t.me/bugevuge001

Все дело в том, что пару сняли обнимающимися в свободное от работы время. Оба актера были нежны друг к другу, однако фанаты все еще не уверены, точно ли девушка на видео - Рудова. Прилучный опубликовал видео в своем Telegram-канале. Нам остается только гадать, намеренно ли актер выставил его или понадеялся, что в темноте поклонники не разглядят девушку рядом.

Наталья Рудова - российская актриса родом из Узбекистана. Известна по ролям в проектах "Молодежка. Взрослая жизнь", "Женщины против мужчин", "Универ. Новая общага", а также по участию в проекте "Звезды в Африке".

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