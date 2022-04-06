Видео ⟩ Вместо Карпович: Павла Прилучного заподозрили в романе с известной актрисой

На этот раз поклонники стали подозревать любимого артиста в романтических отношениях с коллегой Натальей Рудовой, вместе с которой они играют возлюбленных в фильме "Рынок шкур", передает PeopleTalk. Впрочем, есть основания полагать, что отношения артистов уже не просто сугубо профессиональные.

Павел Прилучный и Наталья Рудова на съемках фильма "Рынок шкур" ФОТО: t.me/bugevuge001

Все дело в том, что пару сняли обнимающимися в свободное от работы время. Оба актера были нежны друг к другу, однако фанаты все еще не уверены, точно ли девушка на видео - Рудова. Прилучный опубликовал видео в своем Telegram-канале. Нам остается только гадать, намеренно ли актер выставил его или понадеялся, что в темноте поклонники не разглядят девушку рядом.

Наталья Рудова - российская актриса родом из Узбекистана. Известна по ролям в проектах "Молодежка. Взрослая жизнь", "Женщины против мужчин", "Универ. Новая общага", а также по участию в проекте "Звезды в Африке".