Ср, 6.04.2022
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Самолет Левитса с гуманитарной помощью вылетит в Молдову и вернется с беженцами на борту

самолет airBaltic ФОТО: Zane Bitere/LETA

Самолет авиакомпании airBaltic, на котором президент Латвии Эгил Левитс отправится с визитом в Молдову на этой неделе, доставит гуманитарную помощь в центр для украинских беженцев в Кишиневе, а обратно в Ригу - беженцев.

Как сообщила руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане, в четверг, 7 апреля, Левитс посетит Молдову с рабочим визитом, чтобы обсудить текущую ситуацию в области геополитики и безопасности, укрепление отношений между двумя странами и реформы по евроинтеграции Молдовы.

Президента Латвии будут сопровождать министр внутренних дел Мария Голубева и начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс, которые в ходе визита встретятся с министром внутренних дел Молдовы Анной Ревенко и руководством пограничной службы.

airBaltic откликнулась на призыв доставить латвийскую гуманитарную помощь в Молдову и обратным рейсом привезти в Латвию украинских беженцев.

Дейчмане указала, что в состав груза гуманитарной помощи, предоставленной неправительственными организациями и предприятиями, входят продукты питания и предметы гигиены.

airBaltic оказывает специальную клиентскую поддержку также тем украинским пассажирам, которые летят в Латвию из других европейских аэропортов. В компании работает специальная линия обслуживания на украинском языке - телефон +380 893 202414.

В ходе визита латвийская делегация также посетит Кишиневский ботанический сад, где президент Молдовы Майя Санду и Левитс посадят дерево.

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