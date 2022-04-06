Самолет Левитса с гуманитарной помощью вылетит в Молдову и вернется с беженцами на борту

Как сообщила руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане, в четверг, 7 апреля, Левитс посетит Молдову с рабочим визитом, чтобы обсудить текущую ситуацию в области геополитики и безопасности, укрепление отношений между двумя странами и реформы по евроинтеграции Молдовы.

Президента Латвии будут сопровождать министр внутренних дел Мария Голубева и начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс, которые в ходе визита встретятся с министром внутренних дел Молдовы Анной Ревенко и руководством пограничной службы.

airBaltic откликнулась на призыв доставить латвийскую гуманитарную помощь в Молдову и обратным рейсом привезти в Латвию украинских беженцев.

Дейчмане указала, что в состав груза гуманитарной помощи, предоставленной неправительственными организациями и предприятиями, входят продукты питания и предметы гигиены.

airBaltic оказывает специальную клиентскую поддержку также тем украинским пассажирам, которые летят в Латвию из других европейских аэропортов. В компании работает специальная линия обслуживания на украинском языке - телефон +380 893 202414.

В ходе визита латвийская делегация также посетит Кишиневский ботанический сад, где президент Молдовы Майя Санду и Левитс посадят дерево.