Усик о российских оккупантах: "Знаю, что они стреляли в наш дом"
Российские военные обстреляли дом украинского боксёра Александра Усика. Об этом спортсмен рассказал в разговоре с чешским изданием Profiboxing.
Российские военные обстреляли дом украинского боксёра Александра Усика. Об этом спортсмен рассказал в разговоре с чешским изданием Profiboxing.
В марте жена украинского боксёра рассказала в сториз своего Instagram, что их дом оккупировали российские военные. Об этом ей сообщил кто-то из соседей в Ворзеле.
"Поживите в моём доме! Недолго вам осталось! Дон-Дон-Дон!" - написала тогда Екатерина.
Украинец в интервью чешским СМИ подтвердил эту информацию, но отметил, что его это волнует меньше всего, потому что заботят проблемы оставшихся там соседей и знакомых.
Усик также рассказал о том, как возвращался в Украину, когда узнал о нападении России. "Мне и в голову не приходило, что останусь в Лондоне. Мне пришлось отменить прямой рейс в Киев, возвращался через Польшу.
Мне понадобился день, чтобы доехать до Киева, еще два - прежде чем я увидел семью, тогда немного успокоился", - рассказал спортсмен.
В данный момент боксёр находится в Чехии, но он неоднократно подчёркивал, что планирует проводить подготовку к своему следующему поединку в стране, где пройдёт бой против британца Энтони Джошуа.
Поединок с британцем может состояться 25 июня в Саудовской Аравии. Усик уже заявил, что после боя он планирует вернуться в Украину.
Напомним, первый бой Усика с Джошуа состоялся 25 сентября 2021 года. Украинец одержал победу единогласным решением судей и стал новым чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
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