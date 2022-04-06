Усик о российских оккупантах: "Знаю, что они стреляли в наш дом"

В марте жена украинского боксёра рассказала в сториз своего Instagram, что их дом оккупировали российские военные. Об этом ей сообщил кто-то из соседей в Ворзеле.

"Поживите в моём доме! Недолго вам осталось! Дон-Дон-Дон!" - написала тогда Екатерина.

Украинец в интервью чешским СМИ подтвердил эту информацию, но отметил, что его это волнует меньше всего, потому что заботят проблемы оставшихся там соседей и знакомых.

"Знаю, что они стреляли в наш дом, сломали ворота, вытащили некоторых наших соседей. Не знаю, что там происходит сейчас, мы не можем ни с кем связаться. Это ужасно, когда твои родные бегают прятаться в подвал", - отметил боксёр.

Усик также рассказал о том, как возвращался в Украину, когда узнал о нападении России. "Мне и в голову не приходило, что останусь в Лондоне. Мне пришлось отменить прямой рейс в Киев, возвращался через Польшу.

Мне понадобился день, чтобы доехать до Киева, еще два - прежде чем я увидел семью, тогда немного успокоился", - рассказал спортсмен.

В данный момент боксёр находится в Чехии, но он неоднократно подчёркивал, что планирует проводить подготовку к своему следующему поединку в стране, где пройдёт бой против британца Энтони Джошуа.

Поединок с британцем может состояться 25 июня в Саудовской Аравии. Усик уже заявил, что после боя он планирует вернуться в Украину.

Напомним, первый бой Усика с Джошуа состоялся 25 сентября 2021 года. Украинец одержал победу единогласным решением судей и стал новым чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжёлом весе.