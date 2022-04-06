Дожди, снег и град: синоптики рассказали о погоде на конец недели

В четверг временами будет идти дождь, ночью местами ожидается снег, температура воздуха поднимется до +6...+11 градусов, в Даугавпилсе до +13 градусов. Днем южный ветер усилится до 10-15 метров в секунду.

Ночь на пятницу будет теплой, а затем с запада начнет поступать более прохладный воздух. Ожидаются дожди, в Курземе снег и сильный ветер.

В субботу и воскресенье местами пройдут дожди, снег и град, выглянет солнце и будет дуть порывистый юго-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до -2...+3 градусов, а днем повысится до +4...+9 градусов.

Прогнозы на следующую неделю пока разные - возможны осадки и небольшие морозы по ночам, а в самые теплые дни воздух прогреется до +15 градусов.