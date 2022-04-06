RUS TVNETLifestyleЖизньКаким нам запомнится Владимир Жириновский? 6 апреля 2022, 15:49Фото ⟩ Каким нам запомнится Владимир Жириновский?rus.tvnet.lvВладимир Жириновский (справа) ФОТО: Reuters/ScanPixСегодня, 6 апреля, стало известно о смерти Владимира Жириновского. Собрали наиболее яркие архивные фото одного из самых эксцентричных политиков современной России.Депутат Евгения Тишковская бьет Владимира Жириновского на пленарном заседании Госдумы. 9 сентября 1995 года ФОТО: AFP/SCANPIXВладимир Жириновский "ощупывает" вымя коровы во время предвыборной агитации в колхозе под Москвой. 18 ноября 1995 года ФОТО: Reuters/ScanPixВладимир Жириновский целует россиянина в костюме медведя во время митинга своих сторонников. 12 декабря 1999 года ФОТО: AFP/SCANPIXВладимир Жириновский раздает деньги участникам митинга против социальной политики правительства. 29 июля 2004 года ФОТО: AFP/SCANPIXВладимир Жириновский окунается в озеро за день до православного праздника Крещения. 18 января 2008 года ФОТО: Reuters/ScanPixВладимир Жириновский в тире в Черноголовке. 24 февраля 2008 года ФОТО: Reuters/ScanPixВладимир Жириновский выпивает рюмку водки во время посещения рынка в рамках предвыборной кампании своей партии в Госдуму. 15 октября 2011 года ФОТО: Reuters/ScanPixВладимир Жириновский охлаждается в фонтане недалеко от Кремля. 30 июля 2014 года ФОТО: AFP/SCANPIXВладимир Путин награждает Владимира Жириновского во время церемонии в Кремле. Москва, 22 сентября 2016 года ФОТО: AFP/SCANPIXБольше фото - в галерее!RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео! россиясмертьроссияневладимир жириновский