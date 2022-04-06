Владимир Жириновский (справа) ФОТО: Reuters/ScanPix

Сегодня, 6 апреля, стало известно о смерти Владимира Жириновского. Собрали наиболее яркие архивные фото одного из самых эксцентричных политиков современной России.

Депутат Евгения Тишковская бьет Владимира Жириновского на пленарном заседании Госдумы. 9 сентября 1995 года ФОТО: AFP/SCANPIX
Владимир Жириновский "ощупывает" вымя коровы во время предвыборной агитации в колхозе под Москвой. 18 ноября 1995 года ФОТО: Reuters/ScanPix
Владимир Жириновский целует россиянина в костюме медведя во время митинга своих сторонников. 12 декабря 1999 года ФОТО: AFP/SCANPIX
Владимир Жириновский раздает деньги участникам митинга против социальной политики правительства. 29 июля 2004 года ФОТО: AFP/SCANPIX
Владимир Жириновский окунается в озеро за день до православного праздника Крещения. 18 января 2008 года ФОТО: Reuters/ScanPix
Владимир Жириновский в тире в Черноголовке. 24 февраля 2008 года ФОТО: Reuters/ScanPix
Владимир Жириновский выпивает рюмку водки во время посещения рынка в рамках предвыборной кампании своей партии в Госдуму. 15 октября 2011 года ФОТО: Reuters/ScanPix
Владимир Жириновский охлаждается в фонтане недалеко от Кремля. 30 июля 2014 года ФОТО: AFP/SCANPIX
Владимир Путин награждает Владимира Жириновского во время церемонии в Кремле. Москва, 22 сентября 2016 года ФОТО: AFP/SCANPIX

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